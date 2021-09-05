145 ألف معاملة رقمية بالنصف الأول لاقتصادية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن إنجاز 145523 معاملة رقمية خلال النصف الأول 2021، محققة نمواً بنسبة 104% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بعام 2020.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنجاح استكمال منظومة التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الدائرة والتي أنجزتها الدائرة سابقاً، واستمراراً منها في تحديث وتطوير خدماتها الرقمية بشكل منهجي ومدروس أثمر عن تحول كبير في الأداء وإقبال عالٍ في الاستفادة من الخدمات الرقمية، كما أثمر التحول الرقمي لدائرة التنمية الاقتصادية سهولة ومرونة في توفير وإتاحة كل خدماتها الرقمية المقدمة للجمهور عبر المنصات المتعددة، والذي جاء تماشياً مع رؤية القيادة ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وترسيخاً لمكانة الشارقة كإحدى أفضل الجهات في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير.

ووفقاً لبيانات الدائرة، فقد نمت نسبة استخدام منصة التحول الرقمي إلى 96% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت نسبة الاستخدام لا تتجاوز 76%، في حين ارتفع عدد معاملات المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة في النصف الأول من العام نفسه بنسبة 79%.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن هذا العدد الكبير من المعاملات الرقمية يعكس مدى حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء، عبر تحويلها إلى النمط الرقمي، الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها، والذي يؤكد كفاءة ومتانة وجودة النظم التقنية للدائرة.

‎وأضاف: لدينا استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة التي تسهم في إنجاز مختلف معاملاتنا بكل سهولة ويسر، بفضل التقدم الكبير الذي حققته الدائرة طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية متطورة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات خلال الفترة الماضية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.

وأشار علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة إلى أن عدد الزيارات لمنصات الدائرة الرقمية، واصلت ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة لتصل إلى 4738211 زيارة، وتقلص عدد المعاملات الحضورية ما يثبت بشكل مباشر متانة وقوة وجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة.

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