ورشة حول المسؤولية المجتمعية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بغرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل حول «مفهوم المسؤولية المجتمعية»، ضمن جهود المركز لتوعية مجتمع الأعمال بالمسؤولية المجتمعية ودورها في استدامة وتطور أعمال الشركات، وأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المفهوم على نطاق أوسع بالمجتمع ككل.

افتتح الورشة ناصر إبراهيم الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بحضور مجموعة من المعنيين ومديري عدد من المؤسسات والشركات التجارية في الإمارة، وتناولت أهمية ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، واستعرضت بعض التجارب الرائدة لعدد من المؤسسات والشركات. وأشار الظفري إلى أن المسؤولية المجتمعية مفهوم واسع ولا يقتصر على الدور الخيري، وإنما يتجاوز أثره ذلك بكثير ليصل إلى استدامة التقدم والازدهار من خلال مساهمته في خلق الفرص التي تتيح للمجتمع التغلب على كل التحديات من خلال المساهمة في إيجاد حلول أكثر فعالية لها.

وقال: تكتسب مثل هذه الورش أهمية خاصة كونها تشكل منصة لتحسين مستوى الوعي بهذا المفهوم، وتبادل الخبرات التي تعزز تطوير القدرات والمهارات على تطوير مبادرات إبداعية مبتكرة لتكريس هذا المفهوم على نطاق واسع بين فئات المجتمع عموماً وقطاعات الأعمال في الإمارة على وجه التحديد.

وأكد حرص المركز على المضي قدماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الداعمة لرؤية وخطة عجمان الاستراتيجية ببناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة بما يتناسب مع رؤية الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

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