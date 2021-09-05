إقبال على منصة «آفاق للتمويل» بمول الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت المنصة الترويجية التي أقامتها «آفاق الإسلامية للتمويل»، في مول الإمارات، إقبالاً كثيفاً، شكّل شهادةً على نجاح استراتيجية «آفاق»، القائمة على تعزيز التواصل بينها وبين عملائها، وتعريفهم بما يمكنهم الاستفادة منه من منتجاتٍ وخدماتٍ مالية رائدة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إقامتها 6 منصات ترويجية داخل أبرز مراكز التسوّق في الإمارات، بدأتها في الفجيرة، وتلتها منصةٌ في رأس الخيمة، ثم أقيمت المنصة الثالثة في مول الإمارات - دبي أيام الخميس والجمعة والسبت، 2 و3 و4 سبتمبر الجاري، بهدف منح زوّار هذا المركز التجاري، فرصة الاستفادة من عروضٍ استثنائية على المنتجات والخدمات المالية الفريدة من «آفاق»، والتي تشمل البطاقات الائتمانية، وتمويل السيارات، والتمويل الشخصي، وعروضاً مميّزة كثيرة، تصبّ في مصلحة العملاء، وتزوّدهم بالمعلومات الوافية حول ما تقدّمه الشركة من خدماتٍ ومنتجاتٍ، وتعرّفهم بمفاهيم التمويل الإسلامي، وميزاته وآفاقه الرحبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز