متخصصون ومشاهير يشيدون بعروض أزياء «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أشاد عدد من المتخصصين والمشاهير في دبي بالأزياء العصرية في المراكز والمحال ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، وذلك ضمن استطلاع رأي تم إجراؤه لمعرفة آراء عدد من المتخصصين والمشاهير في دبي حول الأزياء العصرية وجولات التسوق التي استمتعوا بها في الحدث. تعد دبي واحدة من عواصم الأزياء في العالم، وتحرص على تعزيز مكانتها عاصمة الأزياء في المنطقة، إذ يعيش فيها ويزورها الكثير من المصممين ومشاهير وخبراء الموضة والأزياء على مستوى المنطقة والعالم.

وقدمت مفاجآت صيف دبي لهذا العام مجموعة من العروض الترويجية الرائعة التي شملت أبرز العلامات التجارية وأهم إبداعات المصممين، وهو ما أسعد سكان دبي وزوارها الذين يسعون للحصول على أحدث المنتجات التي تواكب الموضة.

وتساهم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي وجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة جميع الإجراءات الاحترازية، التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وجرى معرفة آراء عدد من المتخصصين والمشاهير، إذ كانت إجاباتهم للأسئلة الموجهة إليهم كالتالي:

ما قطعة الأزياء المفضلة لديك التي شملتها التخفيضات أو العروض الترويجية في دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي؟

تقول خبيرة الأزياء والجمال والسفر رنا هشام: «أحذية الكعب العالي الرائعة من ألدو».

من جهتها، تقول مريم لمتراق، المتخصصة في الأزياء والجمال وكل ما يتعلق بالأمهات: «أحذية الكعب العالي من أكوازورا».

وتقول خبيرة الأمومة وأسلوب الحياة إيناس عكاري: «أفضل قطعة أزياء بالنسبة لي كانت سترة متميزة قدمها متجر غاليري لافاييت بتخفيضات بلغت نسبتها 75%، وهي أفضل صفقة حصلت عليها في مفاجآت صيف دبي».

ما مراكز التسوق/‏‏‏‏‏‏ المتاجر التي تقوم بزيارتها في مفاجآت صيف دبي؟ ولماذا؟

رنا: «أحب زيارة مول الإمارات، فهو يضم جميع المتاجر والمطاعم المفضلة لدي».

مريم: «أفضل زيارة دبي مول».

إيناس: «قمت بزيارة العديد من مراكز التسوق مثل دبي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي فستيفال سيتي مول، ولكن سيتي سنتر مردف كان المفضل بالنسبة لي كونه يقدم الكثير من الصفقات الرائعة».

ما الإطلالة أو التوجه أو الأسلوب المفضل لديك في عالم الأزياء في مفاجآت صيف دبي لهذا العام؟

رنا: «إطلالات الصيف بالطبع! نصيحتي الحصول على مظهر يناسب إطلالة الصيف».

مريم: «أحب أحدث صيحات تناسق الألوان».

إيناس: «دائماً ما أختار اقتناء الأزياء الكلاسيكية لأنها تدوم فترة أطول، وليست مجرد صيحة موسمية. نصيحتي أنه كلما كان هناك صفقة جيدة، أقوم بشراء مقاسات أكبر لأطفالي للموسم المقبل».

إذا كانت لديكِ ميزانية غير محدودة، فأي متجر أو علامة أو مركز تسوق ستقومين بزيارته في مفاجآت صيف دبي؟ ولماذا؟

رنا: «مول الإمارات ودبي مول. سوف أقوم بزيارة جميع المتاجر».

مريم: «سأتوجه إلى دبي مول وتحديداً متجر ليفل شوز لأن لديه جميع العلامات الراقية والرياضية التي يمكن ارتداؤها في أي وقت».

إيناس: «سأختار دبي مول بالتأكيد، لأنه الأكبر في العالم، ولديه كل ما أحتاجه تحت سقف واحد».

كيف تعزز مفاجآت صيف دبي بما تقدمه من عروض ترويجية وتخفيضات كبرى، مكانة دبي واحدة من عواصم الأزياء في العالم؟

رنا: «تعزز مفاجآت صيف دبي مكانة المدينة من خلال تقديم المزيد من العروض، والأسعار المتميزة، والفرص للناس ليكونوا أكثر أناقة».

مريم: «إنه حدث مثالي، إذ يمكننا جميعاً الاستمتاع بالتخفيضات. وتعد مفاجآت صيف دبي واحداً من أفضل مهرجانات التسوق على مستوى العالم، إذ ينتظر الجميع بفارغ الصبر بداية هذا الموسم للاستمتاع بالعروض في أفضل مراكز التسوق على مستوى المدينة».

إيناس: «لا شك في أن مفاجآت صيف دبي تعزز مكانة المدينة من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على أشهر العلامات التجارية بأفضل الأسعار. ويعد فلاش سايل من مفاجآت صيف دبي أفضل العروض الترويجية بالنسبة لي».

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيس بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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