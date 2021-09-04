صعود قوي للأسهم.. والسيولة تتجاوز 8.7 مليارات درهم في أسبوع

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

صعدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الأسبوع المنقضي، إذ زاد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.43 % على مدار 5 جلسات ليغلق عند 2912 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع. وسجل سوق دبي المالي الأربعاء الماضي قفزة كبيرة في عدد صفقات التداول مع بدء تطبيق قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول، إذ بلغ عدد الصفقات المنجزة في دبي في جلسة تداول واحدة 6739 صفقة بنسبة ارتفاع تصل إلى 161 % وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية 2021.

كما واصل سوق أبوظبي الارتفاع وصعد بنسبة 0.37 % ليغلق عند 7653 نقطة ليواصل المؤشر العام تسجيل مستويات قوية بدعم القطاعات القيادية.

اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 8.7 مليارات درهم في 5 جلسات الأسبوع الماضي ومنها 7.7 مليارات في أبوظبي ونحو 974 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2 مليار سهم موزعة بواقع 1.2 مليار في أبوظبي ونحو 800 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ نحو 47.5 ألف صفقة.

مكاسب

وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن مؤشرات الأسواق المحلية واصلت المحافظة على المكاسب التي سجلتها في الأسابيع الماضية. وأشار إلى استمرار دولة الإمارات في أخذ جميع الاحترازات الوقائية للسيطرة على انتشار أي متحورات جديدة تزامناً مع معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية والنهوض مرة أخرى بالاقتصاد إلى ما كان عليه قبل تفشي الفيروس.

وأوضح أن الأسواق شهدت بعض الزخم في ظل استمرار تحرك الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه غير مندفع في تقليص إجراءات التحفيز، مشيراً إلى تراجع مؤشر التصنيع الصيني إذ سجل أداء أضعف من المتوقع مما يوحي بتباطؤ اقتصادي.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.43 % ليغلق عند 2912 نقطة في ختام جلسة الخميس الماضي مقابل 2838 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع السابق وبنسبة زيادة تتجاوز 2.6 %، إذ صعد قطاع العقار نحو 2.03 % مع ارتفاع «ديار» 1.26 % و«إعمار العقارية» 2.17 % و«إعمار للتطوير» 1.7 %، و«إعمار مولز» 3 %، بينما استقر «داماك» من دون تغير يذكر، وتراجع «الاتحاد العقارية» 0.3 %. كما صعد قطاع الاستثمار نحو 0.13 % بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي» 4.6 %، بينما تراجع «دبي للاستثمار» 1 % و«شعاع كابيتال» 0.28 %.

وتراجع قطاع البنوك 0.36 % مع نزول «دبي الإسلامي» 0.97 % واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغير يذكر.، كما تراجع النقل 0.16 % مع نزول «العربية للطيران» 1.4 %، بينما صعد «الخليج للملاحة» 3.8 %، و«أرامكس» 0.77 %، وتراجعت أسهم قطاع التأمين 0.14 % والخدمات 0.04 %، واستقرت قطاعات الاتصالات والصناعة والسلع من دون تغير يذكر.

وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 253 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 153 مليون درهم، ثم «شعاع كابيتال» 62 مليون درهم، وحقق سهم «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 4.6 %، تلاه «الخليج للملاحة» 3.81 %، ثم «مصرف السلام البحرين» 3.36 %، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 30 %.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.37 % ليغلق عند 7653 نقطة في ختام تعاملات الخميس الماضي، مقابل 7620 نقطة الأسبوع السابق له بدعم صعود قطاع البنوك 0.66 % بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.24 % و«أبوظبي التجاري» 3.5 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.26 %، كما صعد قطاع الطاقة 1.25 % بارتفاع «طاقة» 7.8 % و«دانة غاز» 1.9 %، بينما نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2 %.

وصعد قطاع الاستثمار 1 % بارتفاع «ألفا ظبي» 3.4 % و«الواحة كابيتال» 4.44 %، بينما هبط «إشراق» 1.7 % و«العالمية القابضة» 0.07 %، كما صعد العقار 2.4 % بارتفاع «الدار» 2.44 % و«رأس الخيمة العقارية» 1 %، كما صعدت أسهم السلع 7 % والصناعة 3.1 %، بينما نزل قطاع الاتصالات 1.48 % مع هبوط سهم «اتصالات» 1.5 % و«الياه سات» 0.38 %.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.61 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.6 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً 1.57مليار درهم، وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 91.5 %، تلاه «مجموعة الشارقة» بنسبة 65 %، فيما كان «أبوظبي للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 21.8 %.

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