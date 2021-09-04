«مركز صحارى» يُكافئ الفائزين في حملة «عِش عالماً من الفخامة»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم مركز صحارى، المركز الرائد للتجزئة وتناول الطعام والترفيه في الشارقة، حملته «عِش عالماً من الفخامة». إذ تم الإعلان عن الفائزين في السحب الأخير للحملة أخيراً، ما يمثل خاتمتها بعد أن نجحت في تقديم قيمة استثنائية للعملاء الأوفياء.

وحصل الفائز المحظوظ محمد حسن حلمي محمد البسيوني، على الجائزة الكبرى وهي سيارة «BMW X6»، بينما فاز عشرة من المتسوقين المحظوظين بقسائم لشراء الأثاث المنزلي من مفروشات «مارينا هوم» بقيمة 10,000 درهم لكل منهم. وعبّر الفائزون عن سعادتهم للتقدير الذي حظوا به من مركز صحارى في هذا الموسم.

وقال أكرم عمار، المدير التنفيذي لمركز صحارى: «إننا ملتزمون تقديم تجربة تسوّق متكاملة للعملاء، ونعمل جاهدين للإسهام في تعزيز مكانة مركز صحارى على قائمة أفضل وجهات التسوق على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، ليس فقط من خلال تجربة تسوق فريدة من نوعها، وإنما أيضاً عن طريق تقديم مكافآت رائعة لتعبر عن امتناننا لولائهم.

وتمثل حملة عِش عالماً من الفخامة جانباً من جهودنا الرامية لمكافأة عملائنا، تقديراً منا لاختيارهم مركز صحارى وجهة مفضلة لهم للتسوق وتناول الطعام والترفيه، فضلاً على سعينا دوماً للعمل على توفير فرص متنوعة لإسعادهم، وخلق الأجواء المناسبة لقضاء أوقات سعيدة في البيئة المثالية التي يوفرها المركز لجميع شرائح مرتاديه من الكبار والصغار على حد سواء».

وأعرب مردفاً: كان نجاح الحملة واضحاً بعد أن حظيت باستجابة إيجابية عالية، وحققت نتائج مُرضية لعملائنا من خلال تفاعلهم معنا.

وتم الإعلان عن فوز عشرة من المتسوقين المحظوظين بقسائم لشراء الأثاث المنزلي من مفروشات «مارينا هوم» بقيمة 10,000 درهم لكل منهم خلال السحب الأول في تاريخ 17 يونيو. يشار إلى أن مركز صحارى يجري بانتظام حملات مجزية يوفر من خلالها للمتسوقين أسعاراً جذابة وفرصاً رائعة للفوز، ما يبرز التزامه جعل كل رحلة تسوق تجربة لا تُنسى.

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