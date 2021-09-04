2154 هبة عقارية بـ14.8 ملياراً في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

وثّقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2154 هبة عقارية بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 2021 وكانت حصة هبات الأراضي هي الأعلى قيمة مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والفلل السكنية.

وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 1,378 معاملة هبة لوحدات سكنية وتجارية تركزت أكبرها قيمة في مناطق مرسى دبي (227 معاملة) تلتها منطقة برج خليفة (149 معاملة) ثم الخليج التجاري (86 معاملة) ومن بعدها نخلة جميرا (65 معاملة) والثنية الخامسة (178 معاملة).

أما أكبر الهبات العقارية للفلل السكنية قيمة فقد تركزت في مناطق، اليلايس 1 (48 معاملة) تلتها الثنيه الرابعة (24 معاملة) ثم البرشاء جنوب الرابعة (24 معاملة) وحدائق الشيخ محمد بن راشد (17 معاملة) ومن بعدها جبل علي الأولى (16 معاملة).

وتركزت أكبر الهبات العقارية للأراضي السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات قيمة في مناطق نخلة جميرا (39 معاملة) تلتها الرقة (7 معاملات) ثم أم هرير الأولى (1 معاملة) ومن بعدها مشرف (1 معاملة) ثم جميرا الثالثة (7 معاملات).

وتقدم الهبات العقارية عموماً من مالك العقار (كامل/‏‏‏‏‏ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن. ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.

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