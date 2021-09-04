مفاجآت صيف دبي تصل إلى خط النهاية بعروض استثنائية

المصدر: دبي - البيان

يسدل اليوم السبت الستار على فعاليات الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي، لتختتم 10 أسابيع من التسوق والترفيه العائلي، والاحتفالات الرائعة، والعروض الترويجية الضخمة والاستثنائية والهدايا والسحوبات والجوائز المتميزة.

وتسابقت الشركات والمحال التجارية في تقديم عروض الساعات الأخيرة من الحدث واستغلال التدفق الكبير من قبل المقيمين في دبي وزوارها على مراكز التسوق لاقتناص أفضل الفرص والعروض الكبيرة إذ شهدت مراكز التسوق في أنحاء دبي حالة من الزخم والنشاط الكبير طوال الساعات الماضية مع توقع تواصل حالة الزخم اليوم في ختام أيام المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ضمن فعالياته.

وأهدت المراكز التجارية والعديد من أشهر العلامات العالمية المتسوقين فرصة الحصول على عروض ترويجية رائعة ضمن التخفيضات النهائية تصل إلى 90%.

واختتمت مراكز التسوق في دبي عروضاً ترويجية ختامية شملت تخفيضات إضافية امتدت 3 أيام تختتم اليوم إذ يمكن لسكان دبي وزوارها شراء منتجات متميزة بأسعار مذهلة من أحدث خطوط الأزياء، وحتى الإكسسوارات المنزلية والمنتجات الضرورية.

وساهمت مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي وجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة جميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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