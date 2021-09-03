25 % حصة صندوق الاستثمارات السعودي في إعمار المدينة الاقتصادية

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أمس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيمتلك حصة 25 % في الشركة بعد أن أصدرت 283.3 مليوناً من الأسهم العادية الجديدة مقابل تحويل الدين لصالح الصندوق الذي سدد لوزارة المالية السعودية قرضاً نيابة عن إعمار المدينة الاقتصادية.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة، إنه بموجب الخطوة، سيكون على شركة إعمار المدينة الاقتصادية دين قيمته 2.833 مليار ريال (755.39 مليون دولار) لصالح صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من وزارة المالية بعد زيادة رأس المال عبر تحويل الدين.

وسيكون للأسهم الجديدة التي أصدرتها «إعمار المدينة الاقتصادية» لصالح صندوق الاستثمارات العامة قيمة اسمية 10ريالات للسهم، وهو ما يعد خصماً نسبته 21 % على سعر إغلاق السهم أمس عند 12.64 ريالاً.

وستجعل تلك الصفقة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مساهم في شركة إعمار المدينة الاقتصادية وفقاً لبيانات رفينتيف، إذ إن أكبر مستثمر حالي لديه حصة 16.43 % فيها.

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