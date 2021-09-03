1.2 مليار دولار تسهيل لذراع «أدنوك» التجارية

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس إن ذراعها التجارية أتمت تسهيلاً ائتمانياً قيمته 1.2 مليار دولار مع مجموعة من 7 بنوك محلية ودولية.

وقالت «أدنوك» في منشور على (لينكد.إن) إن القرض سيستخدم لتمويل تدفقات تجارية لأدنوك للتجارة العالمية ونموها.

وأوضحت أن البنوك المشاركة في الصفقة هي ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي و«أبوظبي التجاري» و«دويتشه بنك» وسوسيتيه جنرال و«إس.إم.بي.سي» و«يوني كريدت بنك».

وقالت «أدنوك» إن تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض في أحدث تسهيل ائتماني يظهر الثقة في أدنوك للتجارة العالمية وهيكل المساهمة القوي فيها، وذلك دون الكشف عن حجم طلبات الاكتتاب في العملية.

وقال مارتين راترز المدير المالي في أدنوك للتجارة العالمية على «لينكد.إن»: إن حجم طلبات الاكتتاب في العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك.

وأدنوك للتجارة العالمية هي مشروع مشترك بين أدنوك التي تملك 65% وإيني الإيطالية بحصة 20% و«أو.إم.في» النمساوية بحصة 15%.

وتم إطلاقها في 2020 لتجارة المنتجات المكررة وتوريد اللقيم.

وبحسب موقع «أدنوك» على الإنترنت، فإنها «تنشط في تجارة المنتجات المكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط الخاصة بطرف ثالث».

وقال راترز: «بينما نواصل توسيع أنشطتنا في أسواق جديدة وفتح مكاتب جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن لدينا الأنظمة والأفراد والتسهيلات الائتمانية المناسبة لتقديم خطة عمل طموحة».

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