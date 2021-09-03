الإمارات عضواً في بنك «بريكس» للتنمية

المصدر: لندن - رويترز

أعلن بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة دول «بريكس» أمس انضمام الإمارات وأوروغواي وبنغلاديش كأعضاء في أول دفعة للتوسع.

ودشنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مجموعة اقتصادات ناشئة رئيسية معروفة باسم بريكس، البنك في 2015 وبدأت محادثات رسمية مع أعضاء جدد محتملين العام الماضي.

وقال ماركوس ترويهو رئيس بنك التنمية الجديد في بيان «الأعضاء الجدد سيجدون في بنك التنمية الجديد منصة لتقوية تعاونهم في البنية التحتية والتنمية المستدامة»، وأضاف: «سنواصل توسعة عضوية البنك على نحو تدريجي ومتوازن».

ومنذ تدشينه، وافق البنك الذي مقره شنغهاي على نحو 80 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار لجميع أعضائه من الدول الخمس تمتد في قطاعات من النقل والمياه والصرف الصحي إلى الطاقة النظيفة والبنية الرقمية والاجتماعية.

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