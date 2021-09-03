9.4 مليارات التصرّفات العقارية في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 9.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1226 مبايعة بقيمة 4.51 مليارات درهم منها 146 مبايعة للأراضي بقيمة 2.26 مليار درهم و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 659 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 325 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة رأس الخور بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 689 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.43 مليارات درهم منها 94 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.62 مليار درهم و286 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.81 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الخيران بقيمة ملياري درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 61 هبة بقيمة 468.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 170 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم.

2.9 مليار

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و244 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 531.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 659 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة رأس الخور تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة رأس الخور.

وتصدرت منطقة رأس الخور المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 689 مليون درهم وتلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.01 مليار درهم منها 20 رهناً لأراضٍ بقيمة 866.78 مليون درهم و56 رهناً لفلل وشقق بقيمة 139.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 805 ملايين درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 19.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 5 ملايين درهم.

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