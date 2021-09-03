إطار عمل محسّن لمدققي الحسابات في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، إطار عمله المحسن لتنظيم عمل المدققين في السوق. ويأتي ذلك بعد إتمام الفترة الاستشارية حول إصدار إطار عمل المدققين المتكامل والمبتكر والذي سيخضع لإشراف سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي.

ويوفر إطار عمل المدققين رقابة فعالة ويعزز معايير عالية للتدقيق المالي، بما يكسب ثقة الأعمال ويدعم حماية المستثمر ويسهم في تعزيز مصداقية السوق والنظام المالي، كما سيضمن إطار عمل المدققين زيادة في حماية المستثمر ونزاهة النظام المالي، والذي بدوره سيدعم مكانة وسمعة سوق أبوظبي العالمي ومجتمع الأعمال لديه.

ويتضمن إطار عمل المدققين ما يلي:

• إطار تسجيل واحد مع متطلبات متدرجة لجميع المدققين، ومتطلبات إضافية لمراجعي الشركات العامة وصناديق الاستثمار ومتطلبات أخرى لمراجعي جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

• متطلبات تضمن امتثال المدققين لمعايير التدقيق الدولية، كمتطلبات جودة التدقيق والاعتبارات الأخلاقية والاستقلالية.

• أحكام شاملة للمراقبة والتنفيذ، مع منح صلاحيات التحقيق والعقوبات لمسجل الشركات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

سيدخل إطار عمل المدققين حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2021.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يتوافق إطار عمل المدققين المحسّن من سوق أبوظبي العالمي مع المعايير المهنية والأخلاقية الإنجليزية والأوروبية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولا شك في أن دور وواجب المدقق المسجل ومديري التدقيق مهمان للغاية ويهدفان إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال ضمان امتثال وتماشي البيانات المالية في سوق أبوظبي العالمي مع معايير التقارير المالية المطلوبة بما يعكس رؤية حقيقية وعادلة حول المكانة المالية للكيان الخاضع للتدقيق».

يذكر أن إطار عمل المدققين المحسن يوضح التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز مكانته كمركز مالي دولي قوي ومستدام يدعم نمو الأعمال ويحظى بثقة الشركاء الاستراتيجيين.

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