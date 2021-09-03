«إنفستكورب» تبيع «برو أنليميتد» و«آروهيد» بـ 4 مليارات دولار

المصدر: (المنامة- البيان )

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن استكمال صفقة بيع «برو أنليميتد» PRO Unlimited،

والتي تمت من قبل «إنفستكورب» والصناديق التي تديرها «هارفست بارتنرز»، الشركة المتخصصة في الاستثمار في شركات خاصة والقائمة في نيويورك. وكان البيع لشركة «إي كيو تي برايفت إيكويتي» EQT Private Equity، وهي شركة استثمار عالمية، وقد تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في 28 يونيو 2021.

يذكر أن عملية البيع هذه هي الثانية خلال أسبوع لـ«إنفستكورب»، بعد الإعلان عن بيع «آروهيد»، وبلغ الحجم الإجمالي للعمليتين حجم قياسي قيمته 4 مليارات دولار.

وتقدم «برو أنليميتد»، التي أُسست عام 1991، مجموعة كاملة من الخدمات لمعالجة قضايا المشتريات والإدارة والامتثال المتعلقة بالعمال الموقتين، بمن في ذلك المقاولون المستقلون والمستشارون والقائمون بالعمل الحرّ. وتعمل «برو أنليميتد» في أكثر من 50 دولة، وتقدم خدمات لبعض أكبر الشركات وأكثرها شهرة في العالم من خلال منصة خدماتها وبرمجياتها المتكاملة، والتي لا تخضع لسيطرة بائع واحد.

واستحوذت «إنفستكورب» على «برو أنليميتد» في أكتوبر 2014، واحتفظت بحصة أقلية مُعتبَرة بعد بيعها إلى الصناديق المدارة من قبل «هارفست بارتنرز» في مايو 2017. وعلى مدار شراكة «إنفستكورب» مع فريق إدارتها، حققت «برو أنليميتد» نمواً وتوسعاً كبيرين.

وأطلقت الشركة منتجات جديدة تستفيد من أصول البيانات التي تملكها، واستثمرت في المبيعات والتسويق، وأكملت عمليتي استحواذ، ووسعت وجودها الجغرافي، ودعمت الفريق التنفيذي في الشركة لدفع التحول المستمر قدماً.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب» محمد العارضي: «تعتبر نشاطاتنا الاستثمارية في الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية واحدة من أقدم وحدات أعمالنا ولا تزال تمثل أولوية بالنسبة لنا، فيما نتوسع ونستفيد من الفرص في هذه المنطقة. لقد أثبتت شراكتنا مع فريق «برو أنليميتد» القدرة على الابتكار بشكل رشيق في قطاع إدارة القوى العاملة، واحتلال موقع ريادي نعتقد أن الشركة ستستمر في الاحتفاظ به مستقبلاً».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«برو أنليميتد» كيفن آكرويد: «أود أن أشكر فريق «إنفستكورب» على دعمهم والتزامهم وتوجيهاتهم على مدى السنوات السبع الماضية. ونحن نتطلع إلى المرحلة التالية والشراكة مع «إي كيو تي»و«هارفست بارتنرز»، اللذين يملكان رؤى وشبكة قوية لمساعدتنا في تحقيق المرحلة التالية من النمو والطموحات، لمواصلة تقديم حلول مبتكرة لقطاع العمل».

وقال المدير التنفيذي ورئيس وحدة «إنفستكورب» للخدمات المعتمدة على التكنولوجيا - الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية وارن كناب: «يمثل بيع «برو أنليميتد» خروجاً ناجحاً للغاية لـ«إنفستكورب» ومستثمرينا. على مدى السنوات السبع الماضية، واصلت «برو أنليميتد» تعزيز موقعها كونها شركة رائدة في إدارة القوى العاملة الموقتة.

ومن خلال مزيج من الخدمات المقدَّمة للعملاء ذات مستوى عالمي، واعتماد العديد من الحلول الجديدة ذات القيمة المضافة، عززت «برو أنليميتد» مكانتها كونها لاعباً رائداً في هذا القطاع. ونحن فخورون بالدور الذي أديناه طوال شراكتنا معها ونتمنى أن يواصل كيفن وفريق «برو أنليميتد» بأكمله النجاح في المرحلة التالية من نمو الشركة».

وقال الشريك في «هارفست بارتنرز» أندرو شوينثال: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزته «برو أنليميتد» على مدى السنوات العديدة الماضية، ونتطلع إلى المرحلة التالية من النمو في هذا القطاع المتغيّر. لقد أظهرت الأشهر الـ 16 الماضية أن وجود شريك محترف في إدارة القوى العاملة هو جزء لا يتجزأ من نجاح أي شركة، وقد ساعدت نقاط القوة التي تملكها «برو أنليميتد» الشركة على الاضطلاع بدور رائد في تلبية المتطلبات المتزايدة لهذا الواقع الجديد».

وقام بدور استشاري لمصلحة «إنفستكورب وبرو أنليميتد» وصناديق «هارفست بارتنرز» المباعة، ويليام بلاير ووايت آند كايس. وقد كان استشاري الاستحواذ صندوق «هارفست بارتنرز» كل من Evercore Group L.L.C. و Kirkland & Ellis.

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