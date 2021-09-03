2.19 مليار درهم سيولة الأسهم.. و«أبوظبي» يعاود الصعود

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث عاود مؤشر سوق أبوظبي الصعود ليغلق عند 7653 نقطة بدعم ارتفاع قطاع البنوك، بينما تراجع سوق دبي على نحو طفيف ليغلق عند 2912 نقطة مع تعرض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح. واستقطبت الأسهم في السوقين سيولة بنحو 2.19 مليار درهم.

كان سوق دبي قد حقق قفزة في تعاملات أول من أمس بعدد صفقات تداول الأوراق المالية المدرجة مع بدء تطبيق قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول في الأسواق المحلية.

وبلغ عدد الصفقات المنجزة في سوق دبي خلال جلسة تداول واحدة 6739 صفقة بنسبة ارتفاع تصل إلى 161% وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية 2021.

ويلغت السيولة حوالي 2.19 مليار درهم، منها 2.03 مليار درهم بأبوظبي و160 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 461 مليون سهم، موزعة بواقع 149 مليون سهم في دبي ونحو 312 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 9191 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي 0.14% ليغلق عند 2912 نقطة على وقع انخفاض قطاع العقار 0.26% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.7% و«داماك» 0.8% و«الاتحاد العقارية» 0.66%، فيما صعدت أسهم «إعمار للتطوير» 1.2% و«ديار» 2.22%، واستقر سهم «إعمار مولز» عند إغلاقه السابق. وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.54%، بينما استقر «سوق دبي المالي» و«شعاع كابيتال» عند إغلاقهما السابق.

واستقر قطاع البنوك دون تغير يذكر مدعوماً بثبات «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقهما السابق، كما استقر قطاع النقل دون تغير يذكر مدعوماً بثبات أسهم «العربية للطيران» و«أرامكس» و«الخليج للملاحة» عند إغلاقها السابق. وتراجعت أسهم قطاعي الخدمات 0.35% والاتصالات 0.45%، بينما صعد قطاع التأمين 0.1%.

وتصدر «شعاع كابيتال» النشاط مستقطباً 34 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 31.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 15.9 مليون درهم. وحقق «ديار» أكبر ارتفاع بنسبة 2.22%، تلاه «الرمز كوربوريشن» 1.3%، ثم «إعمار للتطوير» 1.2%، فيما كان «آن ديجيتا سيرفس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.1%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.05% ليغلق عند 7653 نقطة بدعم ارتفاع قطاع البنوك 0.68% وارتفاع «أبوظبي الأول» 0.83% و«أبوظبي التجاري» 0.53%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغير يذكر.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.13% بنزول «الفا ظبي»0.27% و«إشراق» 0.3%، فيما صعد «العالمية القابضة» 0.07% واستقر «الواحة كابيتال» دون تغير يذكر، كما تراجع قطاع العقار 0.07% بنزول «رأس الخيمة العقارية» 1%، بينما استقر «الدار» عند إغلاقه السابق.

كما نزل قطاع الاتصالات 0.47% مع هبوط سهم «اتصالات» 0.5%، فيما صعد «الياه سات» 0.7%، كما تراجع قطاع الطاقة 1.1% بضغط هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.44%، و«دانة غاز» 3.6% فيما صعد «طاقة» 2%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «الدار العقارية» جاذباً 442 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 417.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 399.4 مليون درهم. وحقق «مجموعة الشارقة» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.6%، تلاه «مخازن زي» 9.8% ثم «بنك الشارقة» 6.7%.

إفصاحات

- أفادت الشركة الوطنية للتأمينات العامة باستقالة 3 أعضاء بمجلس الإدارة من مناصبهم لأسباب خاصة اعتباراً من 31 أغسطس 2021. وقالت الشركة - في إفصاح -: إن الأعضاء المستقلين هم: هشام عبدالله القاسم، وصلاح محمد أمين عبدالله، وسعود محمد إبراهيم عبيدالله، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بالنظر في الاستقالة خلال اجتماعه الاثنين المقبل، وسوف يتخذ الإجراءات اللازمة.

- اجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أول من أمس، واتخذ قرارات بالتمرير متعلقة بالأمور الإدارية والتشغيلية بالشركة.

- أعلن مصرف السلام – البحرين عن شراء 495 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 106 ملايين و331 ألفاً و551 سهماً إلى 106 ملايين و862 ألفاً و551 سهماً (4.415% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ الأول من سبتمبر 2021.

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