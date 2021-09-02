«عزيزي للتطوير العقاري» تعتزم ضم 400 موظف إلى كوادرها في دبي

المصدر: دبي- البيان

تستعد عزيزي للتطوير العقاري، لتطوير مكاتبها الجديدة على مساحة قدرها 85 ألف قدم مربعة في مدينة محمد بن راشد، وذلك في إطار مسار النمو الرائع، الذي تحققه الشركة.

وسيكون مبنى المكاتب الجديد، الذي يبلغ ارتفاعه 10 طوابق، قادراً على استيعاب جميع موظفي الشركة، الذين يتجاوز عددهم 800 موظف، إضافة إلى خطط تعتزم الشركة من خلالها ضم أكثر من 400 موظف جديد.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: «رغم تحديات العام الماضي، نفخر الآن برؤية شركتنا وهي تحقق النمو شهرياً، سواء من حيث المبيعات أو سرعة البناء، والعمل على إسعاد العملاء والموظفين.

لقد كانت استجابة دولة الإمارات متميزة في التعامل مع تبعات الجائحة، وقدمت نموذجاً يحتذى في الحرص على السلامة، وضمان الاستقرار ومواصلة الابتكار، فضلاً عن طبيعتها المضيافة، وأسهم ذلك كله في تألق الإمارات على الساحة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والأعمال والسياحة، بما يساعد في تعزيز مسار نموها الذي نشهده حالياً، ونفخر بأن نكون جزءاً منه. وستكون مكاتبنا الجديدة شهادة على التزامنا وثقتنا بدبي التي نتخذها مقراً لعملياتنا».

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: «بما أننا نعمل من دولة الإمارات، وأعيش مع عائلتي فيها طوال حياتنا، فقد أصبحت موطننا بالفعل.

لقد استأجرنا مساحات مكتبية منذ إنشاء شركتنا، وحان الوقت الآن لزيادة عدد موظفينا، وتنمية أعمالنا، وترسيخ هدفنا المتمثل في تحفيز نمو وتطور الإمارات من خلال إثراء حياة المقيمين، ومساعدتهم على العيش والعمل في هذه البيئة المثالية.

إننا نرى في شركتنا قوة مهمة ومساهمة في الاقتصاد، ويظهر ذلك جلياً من خلال نجاح مبيعاتنا وصحتنا المالية، لذلك، يكون من الطبيعي مواصلة تطورنا وانطلاق عملياتنا في مبنى خاص بنا. ونتطلع إلى بدء عمليات تشييد مقرنا الرئيسي، وسنطلع عملاءنا على المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».

وستكون مكاتب عزيزي الجديدة على مقربة من ريفيرا، الوجهة الأنيقة على الواجهة البحرية، والمشروع الرئيسي في قلب مدينة محمد بن راشد، وتم تصميمه ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة.

ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة، حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و «لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

وفي يونيو من العام الجاري، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلو متر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد على 130,026 متراً مربعاً ستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها، الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية، تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول، الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع، التي تطورها عزيزي في دبي.

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