«أستيكو» تستبدل الكساء الخارجي لمباني مجمع «أوشيانا نخلة الجميرا» الـ7

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، عن استكمال عمليات تثبيت ألواح الكساء الخارجية الجديدة العازلة والمقاومة للحرائق، والحائزة اعتماد إدارة الدفاع المدني، في جميع مباني مجمع «أوشيانا نخلة جميرا» المتكامل متعدد الاستخدامات. وتم تمويل المشروع من الصندوق الاحتياطي لاتحاد الملاك في المجمّع، ما أسهم في تحقيق وفورات ملموسة، انعكست مباشرة على رسوم الخدمات السنوية.

وتم إطلاق المشروع في أعقاب حريق نشب في أحد مباني «أدرياتيك» خلال شهر ديسمبر 2016، مما تسبب في ارتفاع رسوم التأمين على المجمّع بنسبة تزيد عن 330٪. وجاءت مبادرة استبدال الكساء الخارجي للمباني الستة المتبقية وجزء من المبنى السابع لتسهم في تخفيض مدفوعات التأمين مقارنة بالأعوام السابقة لتصل إلى نظيرتها قبل 2016-2017، ما سهم في تعزيز قيمة المجمع والارتقاء بمعايير السلامة.

وفي هذا السياق، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «أستيكو»: «نفخر بتعاوننا مع مجلس إدارة «اتحاد ملاك مجمّع أوشيانا» وفريق المشروع لإنجاز هذه المبادرة بنجاح. وقد تمكن الاتحاد من تمويل المشروع بأكمله من الاحتياطي، الذي خصصه سنوياً لعمليات التحديث والتجديد الكبرى والأضرار غير المتوقعة، وبالتالي تجنب دفع رسوم أعلى للخدمات».

من جانبها، قالت إينا ديفاني، التي تشغل منصب المدير العام لشركة «أستيكو» في «أوشيانا نخلة جميرا» منذ عام 2013: «بدعم من شركائنا وأعضاء مجلس الإدارة والمقاولين الفرعيين، بذل فريق «أستيكو» جهوداً متميزة ضماناً لاستكمال هذا المشروع الحيوي بنجاح.

وبهذا، أصبح مجمّع «أوشيانا نخلة جميرا» اليوم واحداً من أكثر المجمعات أماناً في دبي، الأمر الذي يسهم في تعزيز راحة البال للملاك والمستأجرين في المجمع حيال امتثال ممتلكاتهم لأعلى معايير السلامة، التي أقرتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي».

ويتضمن مجمّع «أوشيانا ريزدينس» سبعة أبراج هي: «أدرياتيك» و«باسفيك» و«الكاريبي» و«أتلانتيك» في الجانب الشمالي من جذع نخلة جميرا، و«جنوب» و«البلطيق» و«أجيان» على الجانب الشرقي من النخلة، وتم بيع كل وحدات المجمع، وتبلغ نسبة إشغاله حالياً 90%.

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