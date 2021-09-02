مهرجان المأكولات الإسبانية «إكسترا فجنزا» ينطلق في الإمارات 15 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

ينطلق مهرجان المأكولات الإسبانية «إكسترا فجنزا» من خلال نسخته الثانية التي تقام في الإمارات في الفترة بين 15 و17 سبتمبر الجاري، ويحتفي المهرجان بالتراث الغني للمأكولات وبثقافة إسبانيا وتقاليدها بشكل عام، وبإرث الطهي الخاص بإمارة أستورياس على وجه التحديد.

وترحب مجموعة فنادق بارسيلو بالضيوف للاحتفال بالمهرجان في فندق ديوكس النخلة ذا رويال هايدواي. وهذا العام، يتعاون المهرجان مع وكالة أستوركس، للترويج التجاري لإمارة أستورياس، لتقديم تجربة طهي فريدة من نوعها للضيوف تسلّط الضوء على منتجات أستورياس الاستثنائية وعلى إبداعات الطهي.

ويقدم الشيف العالمي ريكاردو سوتريس، الشيف الحائز نجمة ميشلان، مجموعة من تجارب الطهي الحية والفريدة.

وقال خوسيه كانالز، المدير العام لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: نحن فخورون باستضافة النسخة الثانية من المهرجان في فنادقنا. ويسرّنا أن نعزز شهرة الثقافة الإسبانية العالمية لدى الزوار والمقيمين في الإمارات، وأن نعرّفهم إلى المأكولات الأستورية الأصيلة.

وأضاف مايتي فينتورا، المدير الإداري لرابطة لا ليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُعتبر مهرجان إكسترا فغنزا الدولي مرجعًا في الترويج لثقافة المأكولات الإسبانية، ونحن ندرك أهمية تعاوننا مع مجموعة فنادق بارسيلو للسنة الثانية على التوالي في تعزيز محفظة عروضنا الترفيهية.

ولم يكن بوسعنا التفكير ببديل عن أندية لا ليغا وتقاليد الطهي لدفع زخم العلامة التجارية الإسبانية دوليًا».

وسوف يتمكن الجمهور من الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع شيّقة مع مجموعة فنادق بارسيلو التي تحتفل بالمهرجان وتقدّم عروض البرنش والمشروبات الخاصة بالمناسبة.

كذلك سيتسنى للضيوف التلذذ بأطباق أستورياس التقليدية خلال فعالية «كرة القدم والتاباس»، حيث يتم تقديم مجموعة مختارة من 20 نوعاً من مقبلات التاباس التي تأخذ عشاق المأكولات الإسبانية برحلة طهي آسرة وتنقلهم إلى واحة أستورياس المبهجة.

وبرعاية الشيف ريكاردو، سيكون الضيوف على موعد يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 مع أمسية من النكهات الإسبانية من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً، وذلك مع عشاء التاباس ضمن فقرات مهرجان المأكولات الإسبانية إكسترا فغنزا في مطعم «جريت بريتيش» في فندق ديوكس النخلة ذا رويال هايدواي.

وفي خطوة لتجسيد الذوق الإسباني الحقيقي، تدعو مجموعة فنادق بارسيلو الضيوف يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 لتجربة المأكولات الإسبانية خلال وجبة برنش التاباس ضمن فقرات المهرجان في مطعم «كارمن» الذي تم افتتاحه أخيرًا، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 بعد الظهر في فندق أوكسيدنتال الجداف التابع لمجموعة بارسيلو والذي تم افتتاحه أخيرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فنادق بارسيلو تمنح الأولوية لصحة ضيوفها وسلامتهم وذلك بما يتماشى مع برنامج المجموعة «نحن نهتم بك»، والذي يضمن أعلى مستوى من التميز في النظافة في جميع فنادق بارسيلو، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية الصارمة.

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