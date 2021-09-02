شركات في دبي ترسي مفهوماً جديداً لتجربة العمل من المكتب

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت التميمي ومشاركوه، وهي شركة المحاماة المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نقل مكاتبها إلى أبراج سنترال بارك وهو أكبر مشروع مكاتب تابعة لملكية فردية في مركز دبي المالي العالمي لترسي مفهوماً جديداً للعمل من المكتب في خطوة منها لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ بعيداً عن نموذج العمل التقليدي لشركات المحاماة.

وقد تم تصميم المساحة التي يشغلها المكتب الجديد بطريقة تسهِّل اعتماد أسلوب عمل جديد يقوم على نهج أكثر ابتكاراً، ويوفّر بيئة ملهمة للموظفين ويقدّم توازناً أفضل على مستوى الحياة العملية ويضمن أسلوب عمل أكثر ديناميكية.

وقال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه: «يسعدنا أن ننتقل إلى آفاق جديدة في رحلتنا، في مساحة تم إنشاؤها تحديداً لشركتنا في أبراج سنترال بارك. وتتجاوز هذه الخطوة حدود الأمور المادية، إذ إنها تمثل تحولاً بعيداً عن طريقة العمل التقليدية.

وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزامنا بمواصلة التحدي وبدفع حدود الخدمة التي نقدمها، وهي تضمن لنا تطوير تجربة من الدرجة الأولى لعملائنا وزملائنا. ولا شكّ أن ذلك سيضعنا في الطليعة عند إجراء محادثات بشأن مستقبل العمل وسيلهم شركات المحاماة في المنطقة لتعيد التفكير في المعايير التي تطبّقها».

من جهته، أضاف سامر القضاه، الشريك الإداري لشركة التميمي ومشاركوه: «بصفتنا مجتمع أعمال، مررنا بـ18 شهراً مليئة بالتحديات وبأساليب العمل الجديدة.

ففي شركة التميمي ومشاركوه، اعتبرنا ذلك فرصة لتصميم نموذج عملنا المستقبلي. وقد استعرضنا كيفية الاستفادة من إيجابيات هذه التجربة والالتزام بكوننا شركة محاماة مبتكرة بالفعل وشركة رائدة تحتل الصدارة.

وبالتالي، قررنا تطبيق نموذج عمل هجين جديد يشجع على التعاون ويمكّننا من العمل بسلاسة من المنزل أو من المكتب. ولا شكّ أن المساحة الجديدة ستوفّر لفريق عملنا وكوادرنا التوازن على مستوى الحياة العملية، وهو أمر جوهري يفيد عملاءنا أيضاً».

«لقد أصبح من الواضح أنه بإمكاننا العمل من أي مكان وتقديم خدمة استثنائية للعملاء والتعاون بشكل فعال مع زملائنا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نهدف إلى منح فرقنا مركزاً يجمع التكنولوجيا اللازمة التي من شأنها أن تعزز كفاءتنا وتضمن توطيد سبل التواصل أكثر من أي وقت مضى.

بصفتنا شركة، أعتقد أننا ارتقينا إلى مستوى التحدي الذي فرضته أساليب العمل المستقبلية وأننا بتنا في طليعة الشركات التي تتبنى نهج عمل جديد ليس الهدف الحفاظ عليه، بل تغيير الآلية التي نعتمدها نحن، كمجتمع قانوني، للقيام بالأعمال».

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