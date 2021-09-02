دو تطلق عرضاً على باقات «باور» مع بيانات مضاعفة لعملائها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق عرض جديد على باقات «باور» Power للدفع الآجل يقدم لعملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات إضافية تتيح لهم الاستمتاع بتجارب اتصال استثنائية وتمنحهم مزيداً من القدرات في حياتهم الشخصية والمهنية.

ويأتي إطلاق العرض الجديد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لإثراء تجارب عملائها وتزويدهم بخيارات وخدمات اتصال ذات قيمة عالية، ولمدة محدودة سيستفيد عملاء الدفع الآجل الذين يشتركون في باقات «باور200» وما فوق من عرض البيانات المضاعفة الصالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل الباقة، مما يوفر للمشتركين مزيداً من المزايا والراحة أثناء تواصلهم مع أحبائهم. وسيكون العملاء الذين يشتركون في عرض البيانات الجديد ولديهم أجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس على موعد مع تجربة اتصال فائقة الجودة بفضل السرعات الفائقة التي توفرها هذه التقنية، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

وتهدف دو من خلال العرض الجديد إلى تزويد عملائها بخدمات اتصال عالية الجودة والكفاءة، إضافة إلى تمكينهم من تجربة ميزات شبكة الجيل الخامس مثل السرعات الفائقة والسعة الأكبر، إضافة إلى الإمكانات التي توفرها لمجتمعات الأعمال. وتنسجم هذه الخطوة مع الإنجازات المستمرة التي تحققها دو على صعيد نشر شبكة الجيل الخامس وتوسيع نطاق تغطيتها على امتداد دولة الإمارات. وسيسهم العرض الجديد على باقات «باور» في منح عدد متزايد من العملاء فرصة تجربة مستويات أعلى من الأداء والفوائد التي توفرها البيانات المدعومة بشبكة الجيل الخامس.

وبفضل مستوياتها العالية من الأمان والموثوقية والأداء والسرعة، تتميز شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G للهاتف المتحرك من دو، ببنية تحتية رقمية متطورة تضمن لعملاء الدفع الآجل الحصول على أقصى قدر من المزايا التي يوفرها العرض الجديد على باقات Power. كما ستسهم البيانات الإضافية الصالحة لمدة ثلاثة أشهر في تعزيز سعادة أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى تجاربهم الشخصية.

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