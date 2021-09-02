34 شركة تخرج من إدارة «إن إم سي» ضمن إعادة هيكلة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت «إن إم سي» للرعاية الصحية على موافقة الدائنين على عملية الصكوك المقترحة لترتيب الشركة (DOCA) لإعادة هيكلة تسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.

وخلال تصويت تاريخي أمس تمت الموافقة على صكوك ترتيب الشركة الـ35 من الدائنين المؤهلين للتصويت وصوت 95٪ من الدائنين المؤهلين للتصويت بالموافقة وستكون النتائج الكاملة بحسب الكيانات متاحة على موقع إن إم سي الإلكتروني الأيام القادمة.

وبمجرد التأكيد من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي من المتوقع أن يستغرق التنفيذ بين 3 و5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات صكوك ترتيب الشركة (DOCA) وكذلك الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية الـ 34 من الإدارة.

وستظل «إن إم سي» المحدودة للرعاية الصحية في الإدارة من أجل متابعة بعض دعاوى التقاضي المحتملة نيابة عن نفسها وشركات (DOCA) الأخرى وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفقاً لشروط صكوك ترتيب الشركة (DOCA). وأبدى أبوظبي التجاري ترحيبه بموافقة دائني «إن إم سي» على إعادة هيكلة ديون الشركة وإصدار «أدوات تخارج» للدائنين.

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