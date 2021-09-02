أعلى مستوى لأسهم دبي في عامين

المصدر: دبي - صبري صقر

أغلقت أسهم دبي على أعلى مستوى فيما يزيد على عامين، أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم العقارية، فيما قفز عدد الصفقات المنجزة 161% في اليوم الأول لتطبيق قرار السوق بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول، وبلغ عدد الصفقات المنجزة خلال الجلسة 6739 صفقة، وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية العام مقابل 2579 صفقة خلال جلسة تداول أول من أمس. وارتفعت الزيادة في عدد الصفقات إلى 146% قياساً إلى متوسطها اليومي منذ بداية العام الجاري والبالغ 2740 صفقة.

وأضاف المؤشر العام لسوق دبي 13.6 نقطة إلى رصيده خلال جلسة، أمس، 0.50% لتصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام إلى 17% ليغلق عند 2916 نقطة، فيما تماسك سوق أبوظبي بدعم صعود قطاعات الطاقة والعقار والتأمين ليغلق عند 7649 نقطة، مع تعرضه لعمليات بيع بعض الأسهم القيادية وضغوط جني أرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.66 مليار درهم، منها 1.4 مليار بأبوظبي و251 مليوناً بدبي.

وجرى التداول على نحو 396 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 170 مليون سهم في دبي ونحو 226 مليون سهم في أبوظبي عبر تنفيذ 13783 صفقة.وصعد سوق دبي بدعم صعود قطاع البنوك 0.15% وارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36%، بينما هبط «دبي الإسلامي» 0.19%، كما ارتفع قطاع العقار 1.3% مع صعود «إعمار العقارية» 1.42% و«إعمار مولز» 1.45% و«ديار» 0.97% و«إعمار للتطوير» 0.75%. وارتفع قطاع الاستثمار 1.02% مع صعود «سوق دبي المالي» 1.77% و«دبي للاستثمار» 1.09% و«شعاع كابيتال» 0.56%، كما صعد قطاع الخدمات 1.77%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 98.4 مليون درهم تلاه «إعمار مولز» 21.3 مليوناً، ثم «شعاع كابيتال» 19.2 مليون درهم. وحقق «آن ديجيتال سيرفس» أكبر ارتفاع بنسبة 4.67%، تلاه «مصرف السلام السودان» 3.77%، ثم «مصرف عجمان» 2.83%.

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