88.8 ملياراً تمويلات البنوك لعقارات دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ضخت البنوك المحلية أكثر من 88.8 مليار درهم لتمويل 13.755 صفقة رهن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بحسب بيانات رسمية اطلع عليها «البيان الاقتصادي». ويظهر سوق الرهونات العقارية نمواً لافتاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ معدل النمو 47%.

وطبقاً للبيانات ذاتها فقد توزع المبلغ الإجمالي للرهون على 11.207 شقق سكنية وتجارية و2.345 مبنى وفيلا سكنية، و5.701 قطعة أرض سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات.

أما المناطق الأعلى رهناً للوحدات السكنية والتجارية فقد كانت على التوالي من حصة مناطق مرسى دبي ووادي الصفا 3 ونخلة جميرا وبرج خليفة والبرشاء جنوب الرابعة في حين كانت المناطق الأعلى رهناً للفلل السكنية على التوالي من حصة مناطق وادي الصفا 7 واليلايس 2 وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الرابعة واليلايس 1 ووادي الصفا 6 ومجمع دبي للاستثمار الأول والحبية الأولى والبرشاء جنوب الرابعة والثنية الثالثة.

وكانت المناطق الأعلى رهناً للأراضي السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات على التوالي من حصة مناطق اليفره 1 ونخلة جميرا وورسان الثانية والوصل ومرسى دبي والخليج التجاري والخيران وبرج خليفة والمركز التجاري الأولى والثنية الرابعة.

ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً.

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