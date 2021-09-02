«طاقة» تراجع استراتيجية أعمالها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «طاقة» قيامها بإجراء مراجعة استراتيجية لعمليات الشركة في قطاع النفط والغاز. ومنذ 2005 نجحت «طاقة» ببناء محفظة عالية الجودة من عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا وإقليم كردستان في العراق.

وتشمل المحفظة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي وتخزين الغاز؛ ومعالجة ونقل النفط والغاز. وفي النصف الأول من 2021 تجاوز حجم إجمالي الإنتاج عبر المحفظة 124,000 برميل نفط مكافئ يومياً وحقق إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم (937 مليون دولار)، وصافي دخل بقيمة 533 مليون درهم (145 مليون دولار).

وتهدف المراجعة التي تعتزم «طاقة» إجراءها إلى تقييم الخيارات الإستراتيجية لقسم النفط والغاز، والمسار الأمثل لتطويره مستقبلاً مع الأخذ بعين الاعتبار تطور قطاع الطاقة العالمي في ضوء المساعي الراهنة للانتقال نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة».

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