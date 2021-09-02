مكتوم بن محمد يعين عمر المهيري مديراً لمحاكم «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين القاضي عمر المهيري، مديراً لمحاكم مركز دبي المالي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف العام على الشؤون الإدارية لمحاكم المركز، وبما يتفق مع قواعد الحوكمة المعتمدة والاختصاصات والصلاحيات التي حدّدها القانون 5 لعام 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مهام منصبه كنائب لرئيس محاكم المركز.

اهتمام دائم

وأعرب القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن بالغ الشكر والعرفان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لتوجيهات سموه ومتابعته المستمرة، ولما يوليه من اهتمام دائم بتطوير المركز والارتقاء بمكانته عبر إتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية للمشاركة بصورة أكبر في دفع مسيرة التنمية في دبي.

وقال: «تشرفت بالعمل مع نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي لما يقرب من 8 سنوات، أدى خلالها دوراً محورياً في تبوؤ محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانتها المرموقة كإحدى المحاكم التجارية الرائدة، فيما كان لإسهاماته بالغ الأثر في التعامل بمهنية عالية مع التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع القاضي عمر المهيري لضمان استمرار مساهمة محاكم المركز في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال».

وأعرب القاضي عمر المهيري عن خالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي منحها سموه إياه بالتكليف الجديد، مؤكداً اعتزازه بتولي مهامه كمدير لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ومواصلة العمل على رفع مكانة محاكم المركز من خلال الالتزام الراسخ بأعلى المعايير وتقديم أرقى الخدمات وأفضلها جودة، بما يوفر البيئة اللازمة من الطمأنينة واليقين الداعم لتوجهات تنويع الاقتصاد والمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأضاف: «اكتسبت خلال عملي في محاكم مركز دبي المالي العالمي لأكثر من 16 عاماً خبرة لا تقدر، وإنه لشرف وفخر لي أن أتولى مسؤولياتي كمدير لمحاكم المركز.

نجحنا في تحقيق هدفنا في الريادة في توظيف أحدث التقنيات لتسريع عملية التقاضي والفصل في القضايا في محاكم المركز، ونواصل العمل على رصد وتبنّي أفضل الممارسات العالمية المتوفقة مع متطلباتنا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بكفاءة الأداء».

مسيرة قانونية

كان القاضي عمر المهيري، وهو عضو في كل من المجلس الاستشاري لمحاكم دبي واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قد بدأ مسيرته القانونية في شرطة دبي، كما عمل وكيلاً للنيابة لدى نيابة دبي، فيما امتدت خبرته المهنية الطويلة في الوظائف القضائية والإدارية على مدار 30 عاماً أمضاها في العمل في دوائر محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي التي التحق بها منذ انطلاق أعمالها في 2005، فيما تنوعت خبرته القضائية لتشمل نظماً قضائية متعددة كالنظام المدني والنظام الأنجلوسكسوني.

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