جمارك دبي توضح قائمة الإعفاءات الجمركية للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

توفر جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني الدليل الجمركي للمسافرين، يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر والمواد الممنوعة والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله، وذلك في إطار حرصها على إثراء تجربة المسافرين من خلال توفير العديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم.

وكشف الدليل عن المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة أو 50 سيجاراً أو 500 غرام من التباكو (التبغ المفروم أو المكبوس المخصص للغاليون) وما يزيد على تلك الكمية يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه، ويتوجب على جميع المسافرين البالغين 18 سنة فما فوق القادمين أو المغادرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة الإفصاح لمفتش الجمارك عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنيه وأوامر الدفع أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60 ألف درهم.

وقال إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إن إدارة عمليات المسافرين وضمن خطة جمارك دبي 2021-2026 تؤدي دوراً رئيسياً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم واستقبالهم الاستقبال الأمثل والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال.

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