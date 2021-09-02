«مانشيون غلوبال»: انتعاش ملحوظ لعقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد تقرير لموقع «مانشيون غلوبال» الأمريكي، أحد أبرز منصات المعلومات المعنية بشؤون العقارات في العالم، أن سوق العقارات الفاخرة في دبي حقق انتعاشاً وازدهاراً ملحوظاً، ليعود مجدداً لإثبات نفسه بعد أن شهد صفقات تقدر بملايين الدولارات خلال الأشهر الأخيرة، تجسد أحدثها ببيع شقة «بنتهاوس» ثلاثية راقية مطلة على أبرز معلم بالإمارة وهو برج خليفة مقابل 75 مليون درهم، في رقم جديد لواحدة من بين أغلى الشقق التي يتم بيعها في دبي خلال عام سيطرت فيه مبيعات الفلل الفاخرة على السوق.

وجهة

وأوضح الموقع أن صفقة بيع عقار «بنتهاوس» الراقية هي واحدة من بين 39 شقة فاخرة بمشروع «ذا ريزيدنسز» السكني للضيافة الراقية وذلك ضمن «مجموعة دورشيستر»، فيما يدعونا للقول بأن الصفقة تأتي كتأكيد على مدينة دبي كوجهة عائلية وسكنية فاخرة تستمر عقاراتها بجذب النخبة من أثرياء العالم، حيث تسجل مبيعات الفلل الفاخرة والشقق والمنازل العائلية أرقاماً قياسية.

وفي السياق، تم تصميم المبنى السكني من قبل شركة الهندسة المعمارية العملاقة «فوستر آند بارتنرز»، ومن المقرر إنجازه عام 2022، ويتكون المبنى الواقع بمنطقة الخليج التجاري بدبي، قبالة برج خليفة، من برجين متصلين أحدهما يضم فندق مجموعة «دورشيستر» والآخر مخصص للمساكن.

ووفقاً لبيان صحفي صدر من شركة «سوذبيز الخليج للعقارات» التي تعاملت مع عملية البيع ولم يتم الكشف فيها عن المشتري، أوضح جورج عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة أن قدرة دبي على تخصيص منزل حسب ما يفضله المرء بمثابة أمر شائع في المدينة مقارنة بالأسواق الأخرى، وبناءً على ذلك يُتاح للمشترين إضافة لمسات فريدة ووسائل راحة لافتة.

مرافق

وفي هذا الصدد، سيتمكن مالكو العقار الجديد من الوصول إلى مرافق الفندق، كالمنتجع الصحي وأحواض السباحة والحدائق الخاصة فضلاً عن القرب من أرصفة لليخوت بأقرب مرسى.

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