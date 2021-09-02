«دبي لإدارة الأصول» تطلق «المهرة» في بوابة الخيل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية في دبي، أمس، إطلاق مشروع «المهرة» السكني في موقع استراتيجي ضمن مجمع بوابة الخيل، حيث يقدّم خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية.

ويتكوّن مشروع «المهرة» من ثلاثة مبانٍ سكنية من خمسة طوابق، تضم استوديوهات، وشققاً بغرفة أو غرفتي نوم بتصاميم عصرية، ويعتبر توسعة رئيسة لمجمع «بوابة الخيل»، الذي يشكّل مجتمعاً متكاملاً، يتميّز بموقع استراتيجي، يناسب العائلات والمتخصصين. فيما يأتي «المهرة»؛ لتعزيز جهود خطة «دبي الحضرية 2040»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

إطلالات متميّزة

وتبدأ الأسعار في المشروع من 33 ألف درهم سنوياً، وتحظى الشقق بإطلالات متميّزة على «برج خليفة»، وأُفق منطقة الخليج التجاري. وتتاح لساكني «المهرة» مرافق متنوّعة، كالصالات الحديثة (خارجية وداخلية)، وملاعب، ومضمار جري، وحديقة، إضافةً لمتاجر، ومطاعم، ومسجد، وجدول فعاليات سنوي.

كما يتاح للسكّان، عبر استخدام التطبيق الذكي (DubaiAM Life)، إتمام المعاملات وتقديم الخدمات، والاستفسار عمّا يحتاجونه، وإجراء الدفعات رقمياً، لينضموا إلى 100 ألف نسمة من سكّان مجمعات «دبي لإدارة الأصول»، الملتزمة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة.

عروض وخصومات

وشملت الشركة، «المهرة»، بعروض تأجير صيفية ممتدّة إلى نهاية سبتمبر الجاري، تتضمّن خصماً 10% على إيجارات الوحدات، ودفعات شهرية للعقود السنوية، وإعفاء من 2.5% من الأقساط الشهرية الـ12. إذ يمكن للمستأجرين الجدد، الاستفادة من تأجيل تسديد التأمين لمدة 30 يوماً، والانتقال المبكّر قبل 30 يوماً، وتمديد تاريخ بدء الإيجار لـ30 يوماً من تاريخ التوقيع. فيما تحظى جميع الوحدات بتكييف مجاني مع مواقف سيارات واسعة.

ويوفّر مجمع «بوابة الخيل» الرئيس، منازل عصرية بأسعار مناسبة، بمساحات تتراوح بين 373 و2.010 قدماً مربعاً، وذلك ضمن موقع استراتيجي يسهّل الانتقال منه إلى طرق رئيسة في مدينة دبي، مثل شارع الشيخ زايد، كما يمكن الوصول إليه بحافلات النقل العام، التي تربطه مع «مترو دبي».

إلهام دبي

قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»: «يسعدنا إعلان إطلاق أحدث توسعة لمجمع «بوابة الخيل»، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة «دبي الحضرية 2040»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي، مدينةً ملهمة للجميع وبخيارات سكن متنوّعة».

وأضاف: «صُمّم مشروع «المهرة»؛ لتزويد السكّان بكل ما يحتاجونه لحياة صحية وعصرية، إذ يعدّ المشروع إضافة مميّزة إلى مجمع «بوابة الخيل»، الذي يتمتّع بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي الجديدة».

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