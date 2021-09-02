إطلاق «.أبوظبي» نطاق الإنترنت الرسمي للإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، عن إطلاق اسم نطاق الإنترنت الرسمي الخاص بإمارة أبوظبي «.أبوظبي»، أو «abudhabi.»، والذي سيمثّل الهوية الرقمية للإمارة في العالم الافتراضي، ويُروّج لها محلياً وإقليمياً ودولياً في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد.

يأتي إطلاق نطاق الإنترنت الرسمي «.أبوظبي» في سياق الجهود الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. وتستهدف هذه الخطوة تسريع عجلة التحول الرقمي، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد أبوظبي.

متاح للجميع

وسيكون النطاق متاحاً لجميع المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال العاملين في أبوظبي وخارجها، وسيكون معرفاً فريداً عالي المستوى للشركات المهتمة بفرص الأعمال المحلية التي لا حصر لها، إضافة إلى الأحداث والمعارض التي تستضيفها أبوظبي سنوياً.

كما أن هذا النطاق سيفتح الباب أمام شراكات جديدة تؤدي إلى توحيد نطاقات شبكة الإنترنت التي تستخدمها الجهات الخاصة في مختلف القطاعات في أبوظبي، مما يساهم في الترويج لعدد لا نهائي من المعلومات والابتكارات والإنجازات وجودة الخدمات في الإمارة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: نُعبر عن سعادتنا البالغة بهذا الإنجاز الذي يؤكد سير أبوظبي بخطى واثقة وسريعة في مسيرة التحول الرقمي انطلاقاً من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لبناء وصياغة المستقبل الرقمي للإمارة، وبما يدعم الابتكار وتبني الحلول الرقمية والمبادرات الفعّالة التي تعزز البيئة الاقتصادية في العاصمة.

ابتكار

أوضح الدكتور محمد عبد الحميد العسكر أن هذه المبادرة تسهم في رفع مؤشر الابتكار العالمي للدولة، والترويج للإمارة في الميادين السياحية والثقافية والاقتصادية عبر اسم النطاق المميز، والذي يعدّ عاملاً جاذباً للشركات المهتمة بالفرص التجارية والفعاليات والمعارض المحلية والعالمية التي تستضيفها الإمارة سنوياً.

وقد تم لغاية الآن تسجيل أكثر من 550 اسماً بنجاح باستخدام النطاق «abudhabi.»، ودعا العسكر كل الشركات في أبوظبي للتسجيل وحجز النطاق الخاص بها نظراً لدوره في المساهمة في بناء هوية رقمية قوية للإمارة.

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