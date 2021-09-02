1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 285 مبايعة بقيمة 725.85 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 179.38 مليون درهم و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 546.48 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. وسجلت الرهونات 525.74 مليون درهم منها 22 رهونات أراضٍ بقيمة 384.78 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 140.96 مليون درهم.

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