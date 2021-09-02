«دبي الملاحية» تشدد على الالتزام بإجراءات السلامة البحرية

المصدر: (دبي - البيان)

تحرص سلطة مدينة دبي الملاحية، على تأمين أقصى درجات السلامة للمحافظة على سلامة الأرواح والمنشآت والحفاظ على البيئة داخل القطاع البحري، وذلك من خلال اتباع سلسلة من المعايير لتحقيق شروط السلامة للوسائل البحرية، وترسيخ ريادة دبي كوجهة بحرية آمنة ورائدة للترفيه البحري.

وأوصى الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بضرورة التزام مستخدمي الوسائل البحرية بإرشادات السلامة البحرية، مشدداً على أهمية الامتثال لأفضل الممارسات المتبعة لضمان الإبحار الآمن.

وأكّد ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة البحرية لتحقيق أعلى مستويات الملاحة الآمنة، وأهمية اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من قبل مشغل الوسيلة البحرية لتجنب وقوع حوادث التصادم بين الوسائل البحرية الناجمة عن الإهمال، وذلك كونه المسؤول الأول عن اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة الملاحة، مشيراً إلى أن سلطة مدينة دبي الملاحية تتبع إجراءات معينة للتحقيق في حالة وقوع حوادث أو حالات طوارئ في القطاع البحري لدبي.

وعن الاشتراطات التي يجب اتباعها لضمان السلامة الملاحية للوسائل البحرية، أكد ضرورة امتلاك جميع الوسائل البحرية لمعدات السلامة البحرية مثل سترة النجاة، وأطواق النجاة، وأجهزة إطفاء الحريق.

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