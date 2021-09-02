إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول يقفز بصفقات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

سجل سوق دبي المالي قفزة كبيرة في عدد صفقات تداول الأوراق المالية المدرجة، مع بدء تطبيق قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول في الأسواق المحلية. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في سوق دبي خلال جلسة تداول واحدة 6739 صفقة بنمو 161% وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية 2021، مقابل 2579 صفقة خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء. وواصل مؤشر سوق دبي الصعود ليغلق عند 2916 نقطة، فيما تماسك سوق أبوظبي بدعم صعود قطاعات الطاقة والعقار والتأمين ليغلق عند 7649 نقطة، مع تعرضه لعمليات بيع بعض الأسهم القيادية وضغوط جني أرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.66 مليار درهم، منها 1.4 مليار بأبوظبي و251 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو 396 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 170 مليون سهم في دبي، ونحو 226 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13783 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة نحو 0.5% ليغلق عند 2916 نقطة لتصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام إلى 17% بدعم صعود قطاع البنوك 0.15% وارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36%، بينما هبط «دبي الإسلامي» 0.19%، كما ارتفع قطاع العقار 1.3% مع صعود «إعمار العقارية» 1.42% و«إعمار مولز» 1.45%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 98.4 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 21.3 مليوناً، ثم «شعاع كابيتال» 19.2 مليون درهم. وحقق «آن ديجيتال سيرفس» أكبر ارتفاع بنسبة 4.67%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.46% ليغلق عند 7649 نقطة بضغط نزول قطاع البنوك 0.33%، حيث تراجع «أبوظبي الأول» 0.59% واستقر «أبوظبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق، فيما صعد أبوظبي التجاري 0.93%، كما هبط قطاع الاستثمار 0.68% بضغط نزول «ألفا ظبي» 0.75%.

وصعد قطاع الطاقة 0.26% مع ارتفاع «طاقة» 2.29% و«دانة غاز» 0.92%، فيما تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.44%، كما صعد قطاع العقار 0.95% بصعود «الدار» 0.96% و«رأس الخيمة العقارية» 0.68%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «الدار العقارية» جاذباً 306.5 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 287.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 283.9 مليون درهم.

عودة المستثمرين

وأكد جمال عجاج، الخبير المالي في «بي إتش كابيتال» للخدمات المالية، أن سوق دبي بدأ التحسن في أحجام التداول والمؤشر منذ منتصف أغسطس، ‏بعد أن شهد مرحلة التراجع في أحجام التداول كانت تدور حول 100 مليون درهم يومياً تقريباً.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الصفقات في سوق دبي يرجع إلى عودة بعض المستثمرين للاستثمار في سوق دبي بعد وصول أسعار معظم الأسهم في سوق أبوظبي لمستويات تعتبر مرتفعة، وبالتالي أصبح المستثمر ينظر إلى الأسهم التي لم تتحرك خلال الفترة الماضية، مما زاد من أحجام التداول في سوق دبي.

وأوضح أن إلغاء الحد الأدنى يعتبر تشجيعاً لصغار المستثمرين على الدخول في السوق، وخاصة فئات المضاربين في المبالغ البسيطة، وخصوصاً على الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة الأثر لن يكون بشكل كبير.

تكرار العمليات

وأكد وضاح الطه، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السوقين لتشجيع التداولات كانت إيجابية، وخصوصاً قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول اعتباراً من أول سبتمبر. وأوضح أنه لا يوجد مبلغ عمولة ثابت إذا انخفضت قيمة الصفقة عن 25 ألف درهم، وهذا يتيح لصغار المستثمرين والمضاربين كذلك تكرار العمليات الصغيرة بشكل دائم وغير محدود، لأن العمولة لن تكون محددة بمبلغ ثابت إذا قلت الصفقة عن الحد الأدنى وهو 25 ألف درهم.

إفصاحات

● أعلنت «مجموعة الشارقة»، عن استقالة إبراهيم أحمد المناعي عضو مجلس الإدارة المستقل لأسباب خاصة، وأوضحت في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه باستقالة المناعي يعني استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى أن تاريخ قبول الاستقالة يسري من انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

● أعلن مصرف السلام - البحرين عن شراء ما يعادل 481551 سهماً من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 105.8 ملايين إلى 106.3 ملايين (4.39% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 31 أغسطس 2021.

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