سوق أبوظبي يطلق «سوقاً للمشتقات المالية» للاستفادة من حلول «ناسداك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية مع «ناسداك» للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية.

ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العام للسوق قد ارتفع مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوةً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.

ويعتزم السوق إطلاق العقود المستقبلية لكلّ من الأسهم المفردة والمؤشرات خلال الربع الأخير من هذا العام، يلي ذلك توسيع باقة منتجاته من المشتقات المالية. ومن شأن هذه المبادرة تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة لضمان إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة. وسيتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بغية تعزيز كفاءة واستقرار السوق.

سيولة

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يتجه السوق نحو تعزيز سيولته وتحسين قيمته السوقية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية «ADX One» التي توفر خطة واضحة لتنشيط سوق التداول.

ونتطلع من خلال الجهود المستمرة لتعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية وتوسيع طيف منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة، إلى المساهمة في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد الوطني، مع رفد الشركات في طور النمو بإمكانية الوصول لأسواق المال العالمية، ومنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في مسيرة ازدهار دولتنا وتحقيق طموحاتها.

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