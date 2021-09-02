موقع إلكتروني جديد لـ«الشارقة الإسلامي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد «www.sib.ae»، والذي يتميّز بتصميمه المبتكر كلياً، بما يتيح للعملاء سهولة أكبر في تصفح المحتويات والاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتجات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، وبألوان وخطوط جذابة ومرونة أكبر في الانتقال بين الصفحات.

يأتي إطلاق الموقع ضمن خطة المصرف المستمرة لتحديث الخدمات وتطوير المنتجات، وإبراز قوة العلامة التجارية للشارقة الإسلامي الذي أدرج مؤخراً ضمن قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في المنطقة 2021.

وقال نبيل أبو علوان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: يشكل التحول الرقمي الأساس الذي يستند عليه المصرف في تطوير خدماته المصرفية المقدمة للعملاء.

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