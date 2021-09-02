سيسكو تعد بتجربة رقمية غنية في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

تعاون سيسكو الاستراتيجي مع إكسبو 2020 دبي، ساعد على بناء أساس آمن وذكي للاتصال على مدى السنوات الأربع الماضية، أو ما يزيد على 1500 يوم، حيث عملت سيسكو عن كثب مع الجهة المنظمة للمساعدة في تقديم التجارب الرقمية الغنية في إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكثر ترقباً في المنطقة. وأعلنت المؤسستان أنه سيتم تثبيت البنية التحتية لشبكة سيسكو في مركز دبي للمعارض، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في موقع إكسبو 2020 دبي.

مساحة آمنة ومتصلة

بعد أن ظهرت خبرة سيسكو الواضحة في تثبيت وإدارة وصيانة الشبكة في موقع إكسبو 2020 دبي، تم اختيار الشركة الآن أيضاً لتوفير شبكة متطورة ستكون أساس البنية التحتية الرقمية في مركز دبي للمعارض.

وكجزء من عملية التنفيذ، ستوفر سيسكو حلاً آمناً وشاملاً مع جدران حماية قوية وإمكانية التحكم بالوصول إلى الشبكة (NAC) وإمكانيات المُخدّم. وستساعد هذه الحلول معاً على الوصول إلى الشبكة وزيادة وضوح استخدام الشبكة وتقليل مخاطر تشغيلها.

قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «لطالما كان طموحنا أن ننتقل بتجربة معارض إكسبو الدولية إلى آفاق جديدة. ويعد وجود البنية التحتية المناسبة للشبكة والتعاون الاستراتيجي أمراً أساسياً لنجاح إكسبو الدولي. وأثبتت سيسكو على مر السنين أنها شريك ومستشار موثوق يساعد في تسريع جدول أعمالنا الرقمية،».

وقال شكري عيد، المدير العام لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج: «استمرت علاقتنا الموثوقة في التطور وازدادت قوة مع توفير سيسكو لأفضل ما لدينا من تقنيات وخبراء تقنيين لدعم إكسبو 2020 دبي. ومن خلال تعاوننا الأخير، ستساعد سيسكو مركز دبي للمعارض على استضافة الفعاليات على نطاق واسع بسلاسة، ليتمتع كل زائر بتجربة اتصال لا تُنسى».

أتمتة

ومع توقعات الاستخدام الغزير للشبكة في مركز دبي للمعارض، طبقت سيسكو تقنية منظم خدمات الشبكة لديها في مكان الفعالية لأول مرة. وبفضل قدرات الأتمتة فيها، تحرر تقنية منظم خدمات الشبكة أصحاب التطبيقات والخدمات ليتمكنوا من التركيز على تحسين تجربة الزوار من خلال تقديم خدمات أسرع بنسبة تصل إلى 90%.

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