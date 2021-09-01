«فوربس»: دبي ضمن أبرز خيارات السفر للأمريكيين

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت دبي إلى جانب ثلاث وجهات أخرى على مستوى العالم خيارات السفر لدى الأمريكيين وفقاً لتقرير نشرته أمس مجلة «فوربس» الأمريكية.

وجاءت دبي مع سان خوان عاصمة بورتوريكو في البحر الكاريبي، جزر «كيكلادس» اليونانية، وباريس، كأربع وجهات رئيسية مُفضلة للسفر والسياحة لدى الأمريكيين بحسب التقرير.

واستند تقرير «فوربس» إلى نتائج استبيان أجرته منصة «جت يور جايد. كوم» الشبكية الألمانية لحجز الرحلات السياحية، على عينة من الأمريكيين من مختلف الفئات العمرية.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية الأمريكيين راغبون بالسفر لغرض السياحة خلال العام الجاري وما بعده برغم تفشي المتحور «دلتا»، أخطر السلالات من «كورونا».

وتبين من واقع النتائج أيضاً أن الأمريكيين من كل الأعمار راغبون بالسفر برغم المتحوّر، إلا أن الجيل المعروف باسم «الجيل زد»، وهم الشباب المولودون خلال الفترة من نهاية حقبة التسعينيات من القرن الماضي إلى نهاية العقد الأول من القرن الجاري هم الأكثر رغبة بالسفر واستعداداً له.

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