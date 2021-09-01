عودة موظفي مجموعة الإمارات للعمل من المكاتب 100% في 12 سبتمبر

المصدر: دبي – عمرو عادل

أعلنت مجموعة الإمارات، عن استكمال عودة كوادرها الوظيفية بالطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100%، إلى العمل المكتبي، في دبي اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري، لمواكبة حركة التعافي السريع والاستعداد لتطورات المرحلة المقبلة.

وذكرت المجموعة في مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها "البيان"، أن قدرة الموظفين على التكيف في العمل عن بُعد يعد موضع تقدير كبير، حيث ساهمت في سلامة واستقرار عمليات المجموعة.

وأضافت المجموعة التي تتبعها شركتا طيران الإمارات ودناتا: "نتجه إلى مرحلة التعافي السريع، ونحتاج إلى عودة جميع الموظفين إلى المكاتب حتى نكون أكثر جهوزية للتعامل مع المرحلة المقبلة. ونتيجة لذلك، بحلول 12 سبتمبر 2021، ينبغي على جميع موظفي الشركة المقيمين في دبي العودة إلى مكان عملهم الطبيعي لأداء واجباتهم المقررة".

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