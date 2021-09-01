ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات تطلق حي أورا جاردنز في تلال الغاف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة اليوم عن إطلاق أحدث أحيائها، أورا جاردنز في تلال الغاف. وشهدت هذه الوحدات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والراغبين بالاستمتاع في العيش في مجمّع مميّز يوفّر أسلوب حياة لا مثيل له، وهو ما يعكس ريادتها في تطوير وجهات توفر باستمرار معايير جديدة للابتكار والتميّز تتمحور حول العملاء وتلبي تطلعاتهم وتتوافق مع احتياجات السوق المحلية.

ومن خلال تقديم خيارات المعيشة القابلة للتعديل حسب الاحتياجات، تلبي ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة بشكل مباشر الرغبة المتزايدة بين المستثمرين والمالكين لإعادة تصميم المخططات الداخلية للمنازل بما يتماشى مع نمط حياتهم ويلبي احتياجاتهم. وبالإضافة إلى توفر ثلاثة تصاميم عالية الجودة، يمكن للمشترين الاختيار ما بين غرفة نوم إضافية أو جناح للترفيه، وكذلك إما مطبخ مفتوح أو مغلق. وتأتي «سكاي سويت» بشكل قياسي مع وحدات الفلل المزدوجة في أورا جاردنز، حيث يمكن استخدام المساحة للترفيه أو إقامة الضيوف.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «يؤكد النجاح الاستثنائي للإطلاق الأخير على أهمية أورا جاردنز كوجهة متكاملة تلبي احتياجات السوق من المنازل القابلة للتعديل حسب الطلب، والتي تمّ تصميمها بعناية حول توجهات وتطلعات العملاء».

وأضاف: «مع تطوير مجمّعات متكاملة تعزز الشعور بالانتماء، وتشجع على التواصل الإنساني، وتوفر لحظات رائعة للمقيمين والضيوف والزوار، كلّ يوم، فإن ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة ترتقي في تحقيق رؤيتها التي لا تتمثّل فقط في تحديد توجهات السوق ولكن أيضاً في وضع معيار جديد للتصميم يركز على الإنسان».

تم تصميم أورا جاردنز بما يتماشى مع التزام ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة بتصميم مجمعات مستدامة. عند اكتماله، سيوفر الحي الجديد فرصاً كبيرة للقاطنين والضيوف للتواصل مع الطبيعة ضمن نمط حياة نشط في الهواء الطلق.

وبالإضافة إلى سهولة الوصول إلى وسائل الراحة المصممة على طراز المنتجعات الراقية في تلال الغاف، والتي تشمل بحيرة ترفيهية مذهلة تحدها شواطئ رملية بيضاء، تتضمن أورا جاردنز حدائق مركزية متصلة بممرات مخصصة للمشي وركوب الدراجات والجري، ومحاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء الجميلة. وسيضم الحي أيضاً الكثير من الملاعب لإلهام حسّ الأطفال على الإبداع، وحمامات سباحة، وصالات رياضية خارجية، ومساحات عامة مصممة لتعزيز التواصل الاجتماعي.

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