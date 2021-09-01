«دبي لإدارة الأصول» تطلق «المهرة» في بوابة الخيل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية في دبي، اليوم، إطلاق مشروع «المهرة» السكني في موقع استراتيجي ضمن مجمع بوابة الخيل، حيث يقدّم خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية.

ويتكوّن مشروع «المهرة» من ثلاثة مبانٍ سكنية من خمسة طوابق، تضم استوديوهات، وشققاً بغرفة أو غرفتي نوم بتصاميم عصرية، إذ يعتبر المشروع توسعة رئيسة لمجمع «بوابة الخيل»، الذي يشكّل مجتمعاً متكاملاً، يتميّز بموقع استراتيجي، يناسب العائلات والمتخصصين. فيما يأتي «المهرة»؛ لتعزيز جهود خطة «دبي الحضرية 2040»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

إطلالات متميّزة

وتبدأ الأسعار في المشروع من 33 ألف درهم سنوياً، حيث تحظى العديد من الشقق بإطلالات متميّزة على «برج خليفة»، فضلاً عن أُفق منطقة الخليج التجاري. وتتاح لساكني «المهرة» مجموعة مرافق متنوّعة، بما في ذلك صالات حديثة (خارجية وداخلية)، وملاعب رياضية، ومضمار جري، وحديقة، إضافةً إلى متاجر، ومطاعم، ومسجد، وجدول فعاليات سنوي يعزّز تفاعل أفراد المجتمع داخل المشروع.

كما سيتاح لسكّان «المهرة» عبر استخدام التطبيق الذكي (DubaiAM Life)، إتمام المعاملات وتقديم طلبات الخدمات، والاستفسار عمّا يحتاجونه، إلى جانب إجراء الدفعات رقمياً، لينضموا إلى 100 ألف نسمة من سكّان مجمعات شركة «دبي لإدارة الأصول»، الملتزمة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة.

دبي الملهمة

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»: «يسعدنا إعلان إطلاق أحدث توسعة لمجمع «بوابة الخيل»، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة «دبي الحضرية 2040»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي، مدينةً ملهمة للجميع وبخيارات سكن متنوّعة».

وأضاف: «صُمّم مشروع «المهرة»؛ لتزويد السكّان بكل ما يحتاجونه لحياة صحية وعصرية، إذ يعدّ المشروع إضافة مميّزة إلى مجمع «بوابة الخيل»، الذي يتمتّع بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي الجديدة».

عروض وخصومات

وشملت شركة «دبي لإدارة الأصول»، مشروع «المهرة» بعروض تأجير صيفية ممتدّة إلى نهاية سبتمبر الجاري، تتضمّن خصماً 10% على إيجارات جميع الوحدات، ودفعات شهرية للعقود السنوية، وإعفاء من 2.5% من الأقساط الشهرية الـ12. إذ يمكن للمستأجرين الجدد، الاستفادة من تأجيل تسديد التأمين لمدة 30 يوماً، والانتقال المبكّر كذلك قبل 30 يوماً، وتمديد تاريخ بدء الإيجار إلى ما بعد 30 يوماً من تاريخ التوقيع. فيما تحظى جميع الوحدات بتكييف مجاني مع مواقف سيارات واسعة.

ويوفّر مجمع «بوابة الخيل» الرئيس، منازل عصرية بأسعار مناسبة، بمساحات تتراوح بين 373 و2.010 قدماً مربعاً، وذلك ضمن موقع استراتيجي يسهّل الانتقال منه إلى طرق رئيسة في مدينة دبي، مثل شارع الشيخ زايد، كما يمكن الوصول إليه بحافلات النقل العام، التي تربطه مع «مترو دبي».

تجربة مثالية

وتسعى شركة «دبي لإدارة الأصول»، العضو في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، إلى تأمين تجربة معيشة مُثلى، إذ أطلقت في 2019 مبادرة (#Neighbourgood)، الرامية إلى إسعاد سكّان مجمعاتها عبر مفاجأتهم بتجارب رائعة، مثل ركوب طائرات «الهليكوبتر»، والقفز بالمظلات، ورحلات «السفاري» الصحراوية بسيارات «الهامر»، فضلاً عن تذاكر كبار الشخصيات؛ لحضور حفلات موسيقية في «كوكا كولا أرينا»، إضافةً إلى هدايا خاصة في مناسبات مثل «يومي الأم والأب».

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