عروض مذهلة ومفاجآت بنهاية الأسبوع في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب الأيام الأخيرة من الدورة 24 من «مفاجآت صيف دبي»، يقدم كل من «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح مع عروض مذهلة وجولة أخيرة من الهدايا المشوّقة.

وسوف يحصل أول 5000 زائر على أكواب قهوة مجاناً لدى إنفاق 300 درهم في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» تقدمها أفضل العلامات التجارية في المدينة. ويشارك في هذا النشاط كلٌ من «كوفي أيلاند» (قهوة يونانية مميزة) و«ذي كلايمبنج جوت» و«بون كافيه» و«جنّتي» في «نخيل مول»، بالإضافة إلى «كافيه دنياسي» و«زينيا كافيه» و«ياكي تاتي» و«لندن ديري» في «ابن بطوطة مول». ويسري هذا العرض بين الساعة 10 صباحاً و2 من بعد الظهر، وذلك من 2 ولغاية 4 سبتمبر.

ويتمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً أيضاً، بفرصة الاستمتاع بوجبات مختارة مجانية يقدمها 14 مطعماً في «نخيل مول» مثل «1762» و«مادلين ومارسيل» و«شوغر مو» و«ليتس بوبكورن» و«مايسي» و«سول تشيز» و«سايا كافيه» و«صب واي» والمزيد.

كما سيتم توفير خدمة صف السيارات للمتسوقين في كلا المركزين التجاريين، إضافة إلى خدمات التسوق والتوصيل مجاناً، من الساعة 10 صباحاً ولغاية 2 من بعد الظهر، وذلك من أجل جعل عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من «مهرجانات صيف دبي» أكثر تميّزاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز