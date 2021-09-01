200 جهة تجارية تشارك في معرض أزياء خريف الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن إطلاق معرض أزياء خريف الفجيرة بمشاركة واسعة لنحو 200 جهة تجارية، بمركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة، وذلك في ظل اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا (كوفيد 19) المستجد، الذي جاء ضمن فعاليات أسواق أف آند دي.

وأوضح الهنداسي أن تنظيم معرض أزياء خريف الفجيرة يأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرصها على تنظيم المعارض المتخصصة لدورها في تنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات في إمارة الفجيرة، التي تأثرت جراء وباء كورونا والعمل على استقطاب اهتمامات أصحاب الأعمال نحو المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.

لافتاً أن المعرض يشمل عروض الملابس من مختلف البلدان العربية مثل مصر وسوريا والمغرب، بالإضافة إلى عروض الإكسسوارات والعطور والحقائب الجلدية، وتشكيلة واسعة من السلع الاستهلاكية التي تلبي تطلعات وأذواق الزوار والمتسوقين، وترضى كل الأذواق.

وأكد الهنداسي أهمية تنظيم العروض التجارية كآلية فعّالة في عمليات الترويج والتسويق والإسهام في خلق فرص للتواصل بين قوى الإنتاج المحلية والخارجية وتبادل الخبرات وزيادة المعرفة بحركة الأسواق المختلفة.

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