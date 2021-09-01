«لاين للاستثمار» تستقطب مفاهيم مبتكرة لقطاع التجزئة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «لاين للاستثمار والعقارات» - الذراع المختصة بإدارة وتطوير مراكز التسوق لدى «مجموعة اللولو العالمية»، المالكة لأكبر سلسلة متاجر هايبر ماركت بالمنطقة، على مكانتها من جديد، كشركة متخصصة في السوق، تعمل على جلب مفاهيم مبتكرة لقطاع البيع بالتجزئة في المنطقة، وقد تجلى ذلك بوضوح، خلال الافتتاح التجريبي لمشروع «سيليكــون سنتــرال»، وهو عبارة عن وجهة تجارية وترفيهية، تشتمل على ثلاثة مستويات، من شأنها توفير تجربة تسوّق مُعززة للتجمعات السكنية المجاورة.

وقال سليم م. أ. المدير العام لمجموعة اللولو العالمية: «نحن نهدف إلى تقديم الدعم المناسب، من أجل إنجاح المستأجرين لدينا، والعلامات التجارية الخاصة بهم، حيث يلتزم فريق العمل لدينا، بتحقيق التميز، في ما يتعلق بالمبادرات العصرية الجديدة، وآفاق النمو المستقبلي، وتطوير مفاهيم مستدامة جديــدة، عبر كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف سليـم قائـلاً: «لقد تلقينا العديد من ردود الأفعال الرائعة حول الجانب المتعلق بتجربة المستخدم في أكبر «هايبر ماركت»، تابع لمجموعة اللولو، والذي يمثل المتجر الرئيس بمشروع سيليكون سنترال، لا سيما في ما يتعلق بالمقهى المخصص، ومناطق الطهو المباشر، ومطعم سوشي كاونتر، بالإضافة إلى المتجر متعدد الأقسام، المُقام على مساحة 100,000 متر مربع، والذي يضم بين جنباته المنتجات والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، والملابس والأزياء، والأحذية، ومستلزمات الأطفال، والدراجات، بالإضافة إلى محل آي إكسبريس للبصريات، ومرافق الألعاب الرياضية الخارجية، والقسم الخاص بمنتجات التجميل «BLSH»، والذي يقدم أفضل العلامات التجارية العالمية لمستحضرات التجميل فائقة القيمة، وذلك إلى جانب متجر «REO»، لعلامات الأزياء ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى مجموعة عريضة ومتنوعة من منتجات ديزني، والتي تحظى أيضاً بشعبية واسعة، حيث يعد النطاق الواسع للمنتجات وملاءمتها، محور حديث الناس بالمجتمعات المحلية حالياً».

هذا، وتنعكس روح التصميم الفريد من نوعه في مشروع «سيليكــون سنتــرال»، من خلال شغْل مساحاته بعناصر النباتات والمياه والضوء الطبيعي، معيداً خلق واحة متكاملة داخل المدينة.

ومع استهداف المركز التجاري، الحصول على أعْلى شهادة ممكنة في مجال الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء المستدامة، والمتمثلة في شهادة - ليد بلاتينيوم LEED Platinum - فقد أوْلى التصميم عناية فائقة بإنشاء مشروع صديق للبيئة، عبر استخدام أحدث التقنيات لإدارة النفايات وتوفير الطاقة، وتقديم الخدمات المستدامة داخل المركز التجاري، مثل منشأة الزراعة الحيوية، ومحطات الشحن الكهربائي في منطقة مواقف السيارات.

يمثل مركز «سيليكــون سنتــرال»، معلماً جديداً داخل مدينة دبي، مع تمتعه بموقع استراتيجي على بعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة، و15 كيلومتراً من مطار دبي، داخل واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي، تركز على خفض البصمة الكربونية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية.

يقدم «سيليكــون سنتــرال» -الممتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 81.500 متر مربع، و3,500 موقف سيارة- مزيجاً واسعاً ومتنوعاً من العلامات التجارية المخصصة لإرضاء المتسوقين بشكل كامل.

وبالإضافة إلى تجربة التسوق الفريدة، يضم مشروع «سيليكــون سنتــرال»، مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام، التي تشتمل على 24 مطعماً من مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة والمقاهي، بالإضافة إلى 21 وحدة داخل مجمع المطاعم، والذي يجعل منه المكان المثالي للقاء الأصدقاء والأسر والعائلات، للاستمتاع بأجواء ممتعة، أو لتناول وجبة خفيفة سريعة.

تتوفر أيضاً مجموعة واسعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك متجر متعدد الأقسام على مساحة 7,800 متر مربع، حيث يشتمل المشروع على قاعة سينما تضم 12 شاشة عرض سينمائي، بالإضافة إلى مركز ترفيه عائلي، مقام على مساحة 6,800 م2، يضم بين جنباته «مركز الجيل الجديد للترفيه»، بمساحة 2,000 متر مربع، والذي يقدم خدماته للصغار والكبار، من أجل الحفاظ على نشاطهم، بجانب صالة ألعاب رياضية بمساحة 2,500 م2، لمساعدة أفراد المجتمع في الحفاظ على لياقتهم. الأمر كله متعلق بضمان الراحة وسهولة الوصول.

حيث يُتوقع أن يكون مركز «سيليكــون سنتــرال»، من خلال تمتعه بهذه الخيارات المتنوعة، الوجهة المفضلة للأسر والعائلات والباحثين عن الترفيـه في منطقة قريبة ومميزة، يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أو أكثـر.

تلتزم شركة «لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م»، التزاماً تاماً بالمحافظة على مكانتها، كشركة مفضلة للاستثمار وإدارة العقارات بقطاع التجزئـة والعقارات، في كافة المناطق التي تعمل بها، مع امتلاكها لخبرات لا مثيل لها في كل مجال من مجالات التخصص، التي يمكن تصورها، بما في ذلك، تحديد المواقع المميزة للمشاريع، وإتمام أعمال التصميم، والتطوير، والإدارة، والتسويق، حيث توفر الشركة حالياً مجموعة من الحلول الشاملة والمتكاملة بقطاع التجزئة، في 23 مركزاً تجارياً في ستة بلدان مختلفة، إلى جانب العديد من المشروعات العقارية الجديدة، التي يجري التخطيط لها في المستقبل، في مدن وأسواق جديدة.

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