«الشارقة للسيارات القديمة» يحصل على الـ«آيزو»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصل نادي الشارقة للسيارات القديمة على شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكامل على مستوى المنطقة، ويتضمن اعتماد النظام ثلاث مواصفات عالمية وهي (نظام إدارة الجودة ISO9001 – نظام إدارة البيئة ISO14001 – نظام الصحة والسلامة المهنية ISO45001)، وذلك بعد اجتياز عمليات التدقيق من قبل شركة «تي يو في ميدل ايست» في جميع الوحدات الإدارية والفنية واستيفاء الشروط والمعايير العالمية المحددة له.

ويسهم هذا النظام في تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات لمواءمة منهجيات العمل الحديثة على المستوى الداخلي وانعكاسه على تلبية احتياجات المتعاملين بفعالية وتقديم أفضل الخدمات للجمهور على المستوى الخارجي من خلال اتباع منهجيات أكثر شمولية وفعالية لأنظمة العمل واتباع سياسات الجودة التي تبنى على أسس القيادة والتحسين المستمر والسلامة والصحة المهنية والبيئية.

وأكد الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة أن كفاءة المنظومة الإدارية والفنية تمثل شاهداً على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بدعم ومتابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح أن نادي الشارقة للسيارات القديمة منذ تأسيسه يعمل بكفاءة وفاعلية لتقديم كافة الخدمات للأعضاء والمنتسبين وإبراز هوية النادي في كافة المحافل الرياضية على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن حصول النادي على هذا النظام ترجمة واقعية لتطوير أداء الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تنعكس إيجابياً على تحسين الأعمال وتنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية للنادي.

من جانبه قال فيصل جمعة الحوسني عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة إن حصول النادي على شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكامل هي نتاج لعمل دؤوب وجهد فريق عمل متواصل، لافتاً إلى أن النادي يعقد العزم على المشاركة في جوائز التميز المحلية والعربية والدولية ذات التخصص.

وأشاد سعيد محمد بن عاشور المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة بجهود العاملين ودورهم الفاعل في تعزيز مكانة النادي كوجهة لمحبي رياضة السيارات القديمة على مستوى المنطقة.

الجدير بالذكر أن نادي الشارقة للسيارات القديمة الذي تأسس عام 2008 يسعى إلى الارتقاء بثقافة السيارات القديمة وهواية اقتنائها لتعزيز وترسيخ مكانة إمارة الشارقة في مجال هواية السيارات القديمة على مستوى الدولة وخارجها.

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