طلبات الإمارات أول منصة إلكترونية لتوصيل الطعام تستكمل تطعيم كامل أسطولها

المصدر: البيان

أعلنت طلبات الإمارات، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة، عن نجاحها في استكمال برنامجها الوطني للتطعيم الطوعي لعمال التوصيل، وذلك من خلال حصول كامل أسطولها المكون من 15 ألف سائق على جُرعتي اللقاح في الإمارات السبع للدولة بحلول شهر أغسطس 2021.

وتفخر طلبات الإمارات بكونها أول منصة إلكترونية لتوصيل الطعام تُعلن عن استكمال حملتها لتطعيم عمال التوصيل في الإمارات، حيث نجحت الشركة من إنجاز حملتها خلال أقل من عام، منذ انطلاقها في ديسمبر 2020، من خلال التعاون الوثيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتعليقاً على الموضوع، قال السيد جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة طلبات بدولة الإمارات: "نتوجه بالشكر لكل فرد في أسطول طلبات على اتخاذ قرار الحصول على التطعيم. ونفخر بمنح عملائنا أقصى درجات الأمان بفضل حصول كافة أفراد فريق التوصيل على التطعيم، مما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمعات التي يقدمون خدماتهم لها، ويدعم مسيرة الإمارات المتواصلة نحو التعافي.

وسُرعان ما رسّخت الإمارات مكانتها في طليعة دول العالم من خلال استجابتها الاستباقية للأزمة الصحية العالمية، ويتمثل دورنا كقادة لهذا القطاع في دعم الجهود الحكومية ومساعدة الاقتصاد للعودة إلى نشاطه الطبيعي في أسرع وقت ممكن. ونحن فخورون بكوننا أولى شركات القطاع الخاص التي تستكمل برنامجها الوطني للتطعيم".

وأضاف دوتي: "يكتسب التعاون بين القطاعين العام والخاص قدراً أكبر من الأهمية قبل انطلاق الفعاليات العالمية المرتقبة هذا العام. ومن موقعنا كمنصة توصيل الطعام الرسمية لإكسبو 2020 دبي، وبالتزامن مع استقبال الإمارات لزوّارها من ما يزيد عن 190 دولة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان تطعيم عمال التوصل العاملين معنا داخل موقع الحدث وخارجه من أجل تأمين سلامتهم وسلامة الآخرين".

وحرصت منصة طلبات منذ بداية الأزمة على اتخاذ تدابير سلامة صارمة ورائدة في القطاع للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تقديم معدات الوقاية الشخصية لجميع عمال التوصيل، وتزويد العملاء بخيارات التوصيل غير التلامسي والإكراميات غير النقدية.

للحصول على خدمات طلبات، يمكن للعملاء تنزيل تطبيق طلبات من خلال منصةAppGallery على أجهزة هواوي، ومنصة AppStore على أجهزة iOS، ومنصة جوجل بلاي على أجهزة أندرويد.



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