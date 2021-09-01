التخفيضات النهائية بمفاجآت صيف دبي تصل إلى 90% حتى 4 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

مع قرب إسدال الستار على دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، بإمكان المتسوقين الحصول على عروض ترويجية رائعة ضمن التخفيضات النهائية تصل إلى 90%.

وتقدم الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي للمتسوقين عروضاً ترويجية تشمل تخفيضات إضافية لثلاثة أيام من 2 وحتى 4 سبتمبر. حيث يمكن لسكان دبي وزوارها شراء منتجات مميزة بأسعار مذهلة من أحدث خطوط الأزياء، وحتى الإكسسوارات المنزلية والمنتجات الضرورية.

وتعد التخفيضات النهائية من مفاجآت صيف دبي الطريقة الأمثل لإسدال الستار على 10 أسابيع من التسوق، والترفيه العائلي، والاحتفالات الرائعة، والعروض الترويجية الضخمة، والهدايا والجوائز المتميزة.

وتسهم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي كوجهة ممتعة وآمنة ومرحبة بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أفضل العروض المتاحة للمتسوقين في إطار التخفيضات النهائية من مفاجآت صيف دبي.

الأزياء

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من العروض والصفقات الرائعة لشراء أحدث الأزياء العالمية. حيث يقدم متجر إيبركرومبي آند فيتش عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر»، فيما يمكن لزوار متجر أميركان إيغل أوتفترز الاستفادة من عروض «اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً»، و«اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، و«اشتر خمس قطع واحصل على خمس قطع مجاناً» على تشكيلة مختارة من الملابس. ويقدم متجر أميركان فنتيج، ومتجر بانانا ريبابلك تخفيضات جزئية تصل إلى 70 بالمئة، كما يقدم متجر أسبينال أوف لندن تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى عروض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً». ويمكن لعملاء متجر بي سي بي جي ماكسازريا الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 80 بالمئة، كما يقدم متجر بوغي تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة، ويقدم متجر جس أيضاً تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة. ويمكن للمتسوقين في متاجر هولستر الاستفادة من عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر» على جميع المنتجات داخل المتجر، فيما يقدم متجر رالف لورين تخفيضات بنسبة 50 بالمئة. وتشمل العروض التي يقدمها متجر ريفر آيلند عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» على تشكيلة مختارة من المنتجات.

الأدوات المنزلية والمفروشات

تعد التخفيضات النهائية من مفاجآت صيف دبي الأمثل بالنسبة لملاك ومستأجري المنازل الذين يسعون إلى تجديد أجواء شققهم وبيوتهم. حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة في متجر الحذيفة للأثاث، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة في متجر شاتلز آند مور. ويقدم متجر دويل عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة. ويشمل عرض متجر أيكيا قسيمة استرداد نقدي مع كل عملية شراء بقيمة تزيد على 500 درهم، فيما يقدم متجر كوالا ليفينج لعملائه تخفيضات بنسبة 50 بالمئة. ويقدم متجر مود تخفيضات جزئية تبدأ من 35 وحتى 75 بالمئة، فيما يقدم متجرا ناتوزي وأوبجكتس أوف ديزاير تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عرض «اشتر قطعتين واحصل على قطعتين مجاناً» على منتجات مختارة لدى متجري بوتري بارن وبوتري بارن كيدز. ويقدم متجر ثينك كيتشن تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً». ويقدم متجر هومز آر أص تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 70 بالمئة، إلى جانب تخفيضات إضافية بنسبة 10 بالمئة على فاتورة الشراء النهائية.

الأحذية والإكسسوارات

يمكن للمتسوقين الاستفادة من الصفقات الرائعة على الأحذية والإكسسوارات التي تناسب جميع الأذواق في نهاية مفاجآت صيف دبي. ويقدم متجر الإسكافي تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على منتجات مختارة، بالإضافة إلى عرض «اشتر زوجاً من الصنادل واحصل على زوج آخر مجاناً». ويمكن لعملاء متجر شيك شوز الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة، فيما يقدم متجر إيكو تخفيضات بنسبة 20 بالمئة عند إنفاق 1000 درهم، و30 بالمئة عند إنفاق 1500 درهم. وتقدم متاجر جيه إس كي فاشن ومانولو بلانك تخفيضات تصل إلى 60 بالمئة، كما يمكن لعملاء متجر بايلس شراء أي زوج من الأحذية مقابل 125 درهماً أو أقل. ويقدم كل من متجر روك ريفر شوز وشو إكسبرس تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة. ويقدم كل من متجر شو كينج وشوز 4 أص تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة، فيما يقدم متجر شو مارت تخفيضات تصل إلى 70%.

ملابس الأطفال

يمكن للآباء والأمهات تجديد خزانة الملابس الخاصة بأطفالهم والاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على ملابس الأطفال خلال التخفيضات النهائية من مفاجآت صيف دبي. حيث يقدم متجر إيبركرومبي كيدز عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر»، كما يقدم متجر بيبي شوب تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة، ويقدم متجر بونبوينت تخفيضات بنسبة 75 بالمئة. ويمكن لعملاء متجر تشيبي الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة. ويقدم متجر كليرز عرض «اشتر قطعتين واحصل على قطعتين مجاناً»، ويقدم متجر جستس كيدز بازل عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على مجموعة من المنتجات المختارة، كما يقدم متجر ليتل أنجلز تخفيضات تصل إلى 60 بالمئة، فيما يقدم متجر سمارت بيبي تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة. ويقدم متجر زيبي مجموعة من العروض تشمل عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» وتخفيضات تصل إلى 90%.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

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