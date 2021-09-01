«دبي الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بالدولار

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مصدران: إن بنك دبي الإسلامي يعتزم قريباً بيع صكوك ممتازة مقومة بالدولار الأمريكي. وقال أحد المصدرين المطلعين: إنه جرى تعيين بنوك بالفعل لترتيب الصفقة، التي من المتوقع أن تكون في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يبلغ حجمها 500 مليون دولار.

وقال مصرفيون: إنه من المتوقع عودة العديد من جهات الإصدار من الخليج إلى أسواق الدين الدولية في الأسابيع القليلة المقبلة عقب ركود في النشاط خلال الصيف.

وباع بنك دبي الإسلامي صكوكاً ممتازة بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات في يونيو، وكذلك صكوكاً لتعزيز رأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار في أبريل.

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