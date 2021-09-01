تصرفات قياسية لعقارات دبي اليومية بـ 3 مليارات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي رقماً قياسياً في الأداء اليومي (أمس) بـ3 مليارات درهم وشهدت الدائرة تسجيل 217 مبايعة بـ 420.48 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 66.46 مليوناً و200 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 354.02 مليوناً وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليوناً في جميرا الأولى.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليوناً وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليوناً ، وثالثة في جميرا الأولى بمبايعتين بقيمة 23 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري بعدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 28 مبايعة بقيمة 33 مليوناً، تلتها منطقة برج خليفة بـ 20 مبايعة بقيمة 45 مليوناً وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بـ 18 مبايعة بقيمة 13 مليوناً.

وسجلت الرهون 2.58 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 222.29 مليوناً و57 رهن فلل وشقق بقيمة 2.36 مليار، أهمها بمنطقة الخيران بملياري درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 808 ملايين. أما الهبات فشهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 13.22 مليوناً أهمها بالبرشاء جنوب الرابعة بقيمة 10 ملايين.

ولا تزال عقارات دبي تسجل تداولات قوية، فقد استقطبت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، استثمارات قاربت 88 مليار درهم ضخها 37381 مستثمراً من مختلف الجنسيات طبقاً لبيانات رسمية.

وتوزعت صفقات الشراء على 25,944 وحدة سكنية و4,757 مبنى وفيلا سكنية و6,687 قطعة أرض سكنية وتجارية. ويبرز العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمي إكسبو 2020 وتنوع تأشيرات العمل والإقامة والسياحة الجديدة، كحوافز للحراك العقاري الذي تشهده الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.

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