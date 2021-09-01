«موديز» تتوقع تحسّن أرباح كبرى بنوك الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ارتفاع أرباح كبرى البنوك الإماراتية خلال 12 إلى 18 شهرا مع تقليص مخصصات خسائر القروض ومع تعافي الاقتصاد من تداعيات"كورونا" وتوقعت أن تعود أرباح أكبر 4 بنوك لمستويات ما قبل الجائحة في 2022 أو 2023.

ورصدت (موديز) انتعاشاً قوياً في أرباح البنوك الكبرى خلال النصف الأول من 2021 موضحة أن تحسن البيئة التشغيلية منذ بداية 2021 دفعها إلى خفض قيمة المخصصات بسبب تداعيات الجائحة منذ مطلع العام الماضي ما أدى إلى انتعاش قوي في صافي الأرباح.

وذكرت الوكالة أن البنوك الأربعة الأكبر من حيث حجم الأصول وهي «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» والتي تستأثر بنحو 77% من الأصول المصرفية بالإمارات سجلت ارتفاعاً 17% في القيمة الإجمالية لصافي أرباحها النصفية مقابل النصف الأول من 2020.

وأضافت إن الدخل الذي تحققه البنوك من مصادر أخرى بخلاف فوائد القروض، كالدخل المتولد من الاستثمار في الأوراق المالية، الأنشطة المصرفية ذات الرسوم، وتداولات السوق ارتفع 17% أيضاً بالنصف الأول مقارنة بنفس الفترة من 2020 موضحاً أن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك الأربعة المذكورة شهدت المزيد من التحسن في النصف الأول حيث ركزت على تعزيز كفاءة أنشطتها وخدماتها من حيث الكُلفة، ونجحت في خفض الكُلفة التشغيلية 6% مقارنة مع النصف الأول من 2020 وخفضت البنوك الأربعة مخصصات الديون المعدومة 38% بالنصف الأول.

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