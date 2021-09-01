108 آلاف غرفة فندقية تديرها شركات عالمية في الإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات، إن عدد الغرف الفندقية ذات العلامات التجارية العالمية في الإمارات، وصل إلى 108 آلاف و40 غرفة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مع استحواذ دبي على نصيب الأسد منها، وتليها أبوظبي في المركز الثاني.

وتزيد النسبة الحالية بنحو 1.3% بما يعادل دخول 1350 غرفة جديدة إلى السوق عن تلك المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الحالي والبالغة 106 آلاف و690 غرفة.

وتوقعت المؤسسة، أمس، في أحدث مراجعة ربع سنوية للفنادق في المنطقة، أن تشهد دبي افتتاح حوالي 40% من الغرف قيد الإنشاء المتوقع افتتاحها لعام 2021 خلال الربع الثالث من هذا العام تزامناً مع بداية معرض «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر المقبل.

وأضافت إنه من المتوقع ارتفاع عدد الغرف المتاحة في السوق الإماراتية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8% بين أعوام 2021 و2023 ما سيؤدي إلى إضافة 17 ألفاً و470 غرفة جديدة إلى السوق ليصل الإجمالي إلى 128 ألفاً و860 غرفة، مرجحة استمرار تأثير جائحة «كوفيد 19» على افتتاحات الفنادق خلال هذه الفترة حيث قد تتسبب في حدوث تأخيرات في الافتتاحات الجديدة.

أعلى إشغال

وشهدت فنادق دبي والشارقة أعلى نمو في مستويات الإشغال بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى زيادة رحلات الإقامة الداخلية خلال عطلة العيد.

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