أول امتياز لتحالف طاقة باكستاني مع أدنوك

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية امتياز تاريخية مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية هي: «شركة البترول الباكستانية المحدودة» (بي بي إل)، و«شركة ماري للبترول المحدودة» (أم بي سي إل)، و«شركة تنمية النفط والغاز المحدودة» (أو جي دي سي إل) و«الشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة» (جي إتش بي إل).

وحصل الائتلاف الذي تقوده «شركة البترول الباكستانية المحدودة» (بي بي إل) على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5» في أبوظبي، وذلك ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي تستثمر فيها شركات باكستانية في امتيازات لاستكشاف النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تعد أول شراكة بين أدنوك وشركات الطاقة الباكستانية.

وتستفيد هذه الاتفاقية التاريخية من علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، كما تؤكد نهج أدنوك في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة مع شركاء قادرين على تسهيل وصول منتجاتها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعين رضا خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الباكستانية المحدودة.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل الائتلاف على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر ما يصل إلى 1.12 مليار درهم (304.7 ملايين دولار)، بما في ذلك رسوم المشاركة، في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5»، التي تغطي مساحة تبلغ 6223 كيلومتراً مربعاً وتقع على بُعد 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة أبوظبي.

اتفاقية تاريخية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، تم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية التي قمنا بموجبها بترسية امتياز لاستكشاف النفط والغاز على ائتلاف يضم عدداً من الشركات الباكستانية.

وتمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان اللتين تتمتعان بعلاقات وثيقة تمتد لخمسين عاماً في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية المزيد من الفرص المهمة التي يمكنها تحقيق منافع متبادلة مثل دعم أمن الطاقة والمساهمة في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.

ونحن سعداء بالشراكة والتعاون مع «شركة البترول الباكستانية المحدودة» والشركات الأخرى الأعضاء في الائتلاف لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5» بما يحقق منافع ومصالح متبادلة».

تعاون استراتيجي

ومن جانبه، قال معين رضا خان: «يسعدنا كتحالف بقيادة شركة البترول الباكستانية المحدودة أن يتم اختيارنا في عملية ترسية امتياز «المنطقة البحرية رقم 5» في أبوظبي.

ولا شك أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين باكستان وإمارة أبوظبي في مجال الطاقة وتعزيز الروابط الاقتصادية، كما أنها توفر فرصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع أدنوك لتبادل المعارف والخبرات الفنية بين الجانبين».

وأضاف: «نحن متحمسون بشكل خاص كون هذا التحالف يضم أربع شركات وطنية كبرى في الاستكشاف والإنتاج، وهي على أتم استعداد للمساهمة في تعزيز مكانة أدنوك وإمارة أبوظبي الرائدة في قطاع الطاقة العالمي».

وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، سيحصل الائتلاف على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية.

وتمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 5» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.

مزايدات تنافسية

في إطار الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية، قامت أدنوك بترسية امتياز استكشاف «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي على إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، و«المنطقة البحرية رقم 3» على تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي. في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة PTTEP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة PTTEP التايلندية، و«المنطقة البرية رقم 5» على شركة «أوكسيدنتال» الأمريكية.

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